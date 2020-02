Un torneo para remembrar batallas históricas. El certamen de freestyle Batalla de Campeones presentará “La Revancha”, en lo que será una presentación de duelos que dejaron gratos recuerdos para los aficionados para el estilo libre.

Aczino vs Teorema, Chuty vs Jony Beltrán, Kaiser vs Zticma, Dtoke vs Lobo y Estepario y Dominic vs RC son los duelos que darán en Morelia, Michoacán para agrado del público mexicano.

El próximo 19 de marzo, 10 gallos de diferentes nacionalidades tendrán la oportunidad de cobrarse revancha o, en todo caso, revalidar su ‘paternalismo’ ante el rival de turno. Salvo Dtoke y Lobo, que es un enfrentamiento interesante de igual manera, el resto de choques trae cola y mucho picante.

Tecate Pal’ Norte

Por si fuera poco, muchos de estos MC’s estarán también en el evento Tecate Pal’ Norte en Monterrey, México. Aczino, Chuty, Dtoke, Jony Beltran, Kaiser y Lobo Estepario (hasta el momento) son los freestylers confirmados.

Un día después de Batalla de Campeones, los raperos volverán al ruedo para disputar un nuevo cinturón de campeón internacional. Pal’ Norte por Tecate es un festival que involucra música, arte y tradiciones del norte de México. Inicio en el 2012 y busca juntar a los artistas y músicos más reconocidos de Latinoamérica.