En tan solo ocho meses, se han disputado ocho fechas de God Level, uno de los torneos más importantes a nivel mundial respecto al freestyle. El certamen inició en el año 2014 y, hasta el 2017, se habían disputado tan solo 4 fechas, que equivalen a una por año. Ahora, el panorama es totalmente distinto.

Como negocio, el freestyle ha crecido muchísimo. Diversas empresas se encargan de organizar eventos masivos para gusto y disfrute de los aficionados, aunque a un costo (a futuro) que puede ser alto de pagar.

Ya no está únicamente la Red Bull Batalla de los Gallos, torneo madre de freestyle en habla hispana. God Level, FMS, BDM, Supremacía, entre otros, son tan solo algunos de innumerables certámenes de estilo libre que se dan mes a mes.

Recientemente, un freestyler español se quejó de tantos torneos por un ascenso a FMS España. Sweet Pain, el tercero en la tabla de ascenso en el país ibérico, manifestó su descontento por tener que disputar tantas batallas en la temporada.

“Para demostrar que FMS no es todo. Están queriendo cerrar un monopolio y manejar a todos, pero eso no va a pasar. Alguien tiene que decir no. Yo no entro en el juego. Tampoco voy hacer el play-off después de esa copa inventada", expresó el rapero hispano.

Asimismo, hay centenas de competencias internacionales de free que buscan la promoción de más raperos poco conocidos en el ámbito. Ese tipo de torneos se originan para evitar ‘reciclar’ a los mismos de siempre, pero todo parece ser una cadena que se consolida cada vez más fuerte.