Una gran noticia para el freestyle chileno. Ricto, uno de los mejores raperos del país sureño, anunció hace algunas semanas su retiro de la FMS Chile. Sin embargo, recientemente informó en sus redes sociales que llegó a un acuerdo con Urban Roosters para seguir compitiendo en la liga chilena.

“FMS 2019 Para mí fue una etapa muy sufrida. Desde que no tengo mucho tiempo para viajar por el trabajo, mi garganta que falló mucho, y eso me desconcentraba, hasta una infravaloración en lo que rimaba. No niego que sí lo pase mal, ya que mi objetivo principal era ganar, pero al ver todo lo que generé y el cariño de la gente hizo que fuera suficiente para estar conforme”, detalló el ‘Rey de la métrica’.

Además, Ricto explicó cuáles fueron las condiciones para seguir participando en la Freestyle Master Series de su país para la presente temporada. “Me ofrecieron auriculares In Ear para competir mejor, así como un micrófono especial. También hubo un cambio en el jurado, algo que me parecía necesario. Comprendieron, además, que no tengo tiempo para viajar tanto por mi trabajo como ingeniero”, agregó.

El apoyo del público, como comentó, fue trascendental para que Ricto siga en carrera, pese a que sus primeros resultados eran malos y contrastaban con su rendimiento en el escenario semana tras semana.

Finalmente, el MC dejó en claro que no asistirá a FMS Internacional, pero que será parte del circuito nacional en todo el 2020. Con esta decisión, se confirmó el descenso de Stigma y Kaiser, mientras que Drose deberá disputar el playoffs para defender su puesto en el torneo.