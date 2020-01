Una novedad más trae la FMS Internacional. Urban Roosters, empresa encargada del magno evento de freestyle, lanzó hace instantes un video promocional de la competición. En el video se aprecia, en primera instancia, a Misionero.

El ‘Misio’ expresó su popular “¿Están listos?” ante la cámara para presentar una serie de imágenes de las diversas batallas que hubo, durante el 2019, en la FMS Internacional. Se deja entrever, además, que Misionero será uno de los hosts en lo que resta del certamen.

Chuty, Acertijo, Cacha, Kaiser, Zticma, entre otros, son algunos de los gallos que aparecen en el video. Se aprecian, además, reacciones del público y de los participantes ante las potentes rimas que tiran los MC’s en la tarima.

“Se nos viene una nueva fase clasificatoria a la Gran Final de FMS Internacional. Ya vivimos dos tremendas jornadas en España y Argentina y este 8 y 22 de febrero no será la excepción”, manifestó Urban Roosters en sus redes sociales.

Hasta la fecha, tenemos cuatro duelos confirmados para la jornada en México este 8 de febrero: Stuart vs Errecé vs, RC vs Mister Ego, Teorema vs Potencia y MKS vs Nitro. Además, quedará pendiente conocer los enfrentamientos para la fecha en Chile el 22 del mismo mes.