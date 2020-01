FMS Internacional: MKS se enfrentará a Nitro en el cuarto duelo del torneo

View this post on Instagram

El último enfrentamiento confirmado para la 3era jornada clasificatoria a la Gran Final de #FMSInternacional es entre @mksssj 🇦🇷 y @nitromc_desafio 🇨🇱 . Ambos van por su segunda oportunidad y seguro que veremos un batallón . ¿Quién crees que ganará su pase a la Final? 👇 . Tickets disponibles en fmstickets.com 👈 . Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube 📺