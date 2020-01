La primera baja de la jornada. El colombiano Valles T confirmó en su cuenta de Instagram que no estará presente en la segunda fecha de God Level 2vs2 All Stars a disputarse hoy 18 de enero en México.

“Lo estoy volviendo a intentar y es imposible. Me requisaron dos veces en el aeropuerto, está retrasado el vuelo. Sale a las 4 de la mañana y no voy a llegar así. No puedo viajar dos días seguidos y subirme a la tarima”, detalló el MC colombiano.

Esto colocó Valles T en una de sus historias de Instagram

Aún no hay información oficial de parte de God Level, pues queda pendiente saber quién reemplazará a Valles T para hacer dupla con Carpe Diem.

“Me disculpo con todos los que esperaban ver a la dupla colombiana en México. No puedo jugar con mi salud y tengo una hija que me está esperando en casa. Bendiciones para todos”, completó el subcampeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019.

God Level 2vs2 All Stars México 2020 EN VIVO: Horarios confirmados

- México y Costa Rica: 16:00 horas

- Perú: 17:00 horas

- Panamá, Colombia, Ecuador, Cuba y Estados Unidos: 17:00 horas

- Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 18:00 horas

- Argentina, Chile y Uruguay: 19:00 horas

- España: 23:00 horas

¿Dónde ver la Jornada 2 de God Level 2vs2 All Stars en Monterrey, México?

Para seguir la transmisión EN VIVO ONLINE del evento internacional de freestyle, estará habilitado el canal de Youtube de la Red Bull Batalla de los Gallos.

¿En qué canal pasan la segunda fecha de God Level 2vs2 All Stars México?

God Level 2vs2 All Stars en Monterrey, México EN VIVO será transmitido por Red Bull TV y será compartido por Youtube. Además La República Freestyle transmitirá EN DIRECTO por internet toda la cobertura de este magno evento a través del minuto a minuto.