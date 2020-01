Tras lo ocurrido con Cayu, Misionero se replanteó su futuro en el freestyle. El irreverente host de eventos como FMS Argentina y Red Bull Batalla de los Gallos está pasando por uno de sus momentos más complicados en la cultura del rap y free tras el lamentable episodio que protagonizó en la God Level 2vs2 All Stars en Chile.

Cayu, host chileno que fue compañero de labores del ‘Misio’ en la God Level (fecha 1), acusó al argentino de limitarlo durante pasajes del certamen. Pese a que Misionero básicamente cayó al joven presentador y lo humilló frente al público y participantes, Cayu no aguantó las disculpas del argentino y lo recriminó al instante.

“Nadie me había tratado de esa forma en toda mi carrera. Es momento que actúes sobre la base de lo que predicas, esto es hip-hop”, le dijo el chileno al experimentado host de Argentina. Al instante, Misionero volvió a hablar y tras una nueva intervención de Cayu, decidió abandonar la tarima.

“Para todos los que me dicen misio retírate, ya lo voy a hacer. Me voy a retirar como host de batallas de freestyle, pero no de misión HH y vamos a seguir recorriendo buscando nuevos talentos”, manifestó Misionero en su cuenta de Twitter.

Queda claro que, tras ese lamentable episodio, sus días en eventos de freestyle (nacional e internacional) están contados. Aun así, el ‘Misio’ no se desviaría del mundo rap/free del que se encuentra ligado hace años.

“Pero mi retiro no va a ser alejarme de nada. Nos vamos a seguir viendo, pero desde otro lugar. Y seguir con un propósito lindo de encontrar talentos que necesitan ser visibilizados, como Ghetto o Zaina. Así que paz, ¡reinventarme es bueno! Pero todavía falta”, complementó.