“Lo hice muy bien no por mi desempeño sino porque el evento salió adelante”, eso fue lo que dijo MC Rama, comunicador chileno que fue parte de la God Level 2vs2 All Stars en Chile, al portal El Estilo Libre tras su participación como host improvisado en el evento.

Rama tuvo la difícil misión de plantarse en el escenario y adueñarse del mismo. Pese a que no tenía experiencia en ese rubro, el sureño tomó la batuta con tal de que el evento no decaiga. “Tras lo sucedido, producción sabía que yo podía y me hicieron una mirada tipo…, tú. Y sentí como un impulso de que la gente no podía quedarse con eso, salí directo, no lo pensé”, detalló.

El encargado de las notas en backstage se encontró, por momentos, nervioso; sin embargo, demostró actitud y valentía para sacar adelante lo que restaba de God Level. “Aczino me dijo que lo había hecho perfecto y que sin mí no se habría sido posible terminar el evento”, reveló MC Rama. Además, el público, a través de las redes sociales, le hizo sentir todo su apoyo y lo reconoció luego de su performance en el evento de freestyle.

“El hip hop es lo principal para mí. Yo soy parte, por ejemplo, de un proyecto de música urbana acá en Chile: Casaparlante. Mi idea es conectar el movimiento chileno de los 90’s con esta época actual”, manifestó Rama.

“Yo no quiero ser host, sino Maestro de Ceremonias, como en Estados Unidos. MC Rama no es por cantante, es por maestro”, complementó. Habrá que ver si la vida, la God Level o algún otro evento le da la oportunidad de seguir haciéndose un nombre en ese rubro del free.