Un nuevo evento de freestyle se aproxima. La Ghetto Dreams League 2020 tendrá como escenario al Foro Alterno de Guadalajara, México el día 29 de febrero. El espectáculo estelar tendrá a 16 raperos encargados de hacer ‘explotar’ al público con sus rimas llenas de flow y estilo.

Hasta la fecha, ya son 14 freestylers confirmados. La lista la encabeza Aczino, recientemente presentado como el primer gallo de México. La lista la completan Papo, subcampeón de la FMS Argentina 2019; detrás suyo, Bnet, el último campeón de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019. Otro confirmado fue Metalinguística, una de las revelaciones del freestyle chileno.

Asimismo, estarán los peruano Jaze y Nekroos, quienes vienen disputando la God Level 2vs2 All Stars 2020. Asimismo, se consagraron campeones con el Team Perú en la God Level 3vs3 2019.

Igualmente, BTA, Letra, SNK, Acertijo, Cacha, Teorema (campeón de la FMS Chile 2019), Jokker –quien ascendió a la Freestyle Master Series de su país- y una de las gratas sorpresas del estilo libre en el año pasado como el guatemalteco Ghetto.

¿Cuál es el futuro de Aczino en el freestyle?

Aczino afirmó en un programa radial que su agenda estará paralizada y solo le dará prioridad a la God Level 2vs2 All Stars que se viene desarrolando por todo el mes de enero. Además, comentó que es muy probable que esté en la FMS Internacional en representación de México y en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020.

“Tenemos las tres fechas de God Level y de ahí no hay más ‘Mau’ para nadie. FMS Internacional lo estoy pensando, pero lo más probable es que esté. Después estará la Red Bull, pero ahorita no sé, tengo que ver mi nivel y mi estado de ánimo. Cuando me den el ultimátum, ahí confirmaré si voy o no, porque si tuviera que decidir ahora, diría que no”, expresó Aczino.