Se pasa de revoluciones. El host Misionero sigue en el ojo de la tormenta tras su bochornoso episodio con Cayu en plena fecha 1 de la God Level 2vs2 All Stars en Chile. El argentino tuvo un desafortunado comentario durante el evento para con el host chileno. "Brother, silencio, que quien organiza aquí soy yo”, le dijo ‘Misio’ a Cayu. Pese a eso, el joven mapochino evitó cualquier enfrentamiento en ese momento, aunque después la historia cambiaría.

“No se debe tratar mal, no se debe gritar por un error. Nada de ego, nada de protagonismo, los artistas son los verdaderos protagonistas de este espectáculo”, le dijo Cayu a Misionero antes del verdadero choque que se hizo viral en las redes sociales. Misionero, quien bajó radicalmente las revoluciones y sus intervenciones en la tarima, pidió disculpas públicas al chileno después del primer choque de semifinales.

“Soy muy eufórico, a veces no me doy cuenta de lo que hago. Yo te pido mil disculpas, Cayu, le dijo el ‘Misio’. El host de FMS Chile le respondió lo siguiente: “Todo lo ‘hip-hop’ que dices que eres, es hora de que lo practiques. No quiero quitarle el puesto a nadie, yo quiero demostrar que se puede llegar hasta acá desde la calle”. Pero el evento tuvo un quiebre bisagra más, pues, tras oír atentamente, Misionero volvió a hablar y fue ahí cuando Cayu terminó de desahogarse.

“Esto no es competición entre ambos, Misio, vamos a avanzar. Nadie se merece esto, vamos a avanzar y ser profesionales.”, completó Cayu. Misionero no se lo tomó bien y decidió abandonar el escenario. Finalmente tanto él como el host chileno no terminaron el evento y salieron de la competencia.

Misionero y los incidentes que tuvo en los eventos de freestyle

Lo ocurrido en God Level con Cayu no fue el único desafortunado episodio que tuvo el host argentino en el ámbito de las batallas de free. A continuación un recuento de los enfrentamientos que tuvo el ‘Misio’ con algunos participantes.

Misionero vs Walls

“Eres como Misionero en la FMS, quieres un protagonismo que no te mereces”, rimó Walls en una batalla de FMS España frente a Mister Ego. Es claro que en el ámbito de las batallas se puedan encontrar rimas así de polémicas, pero no dejan de ser solamente eso en el marco de una competencia de freestyle.

PUEDES VER: Chuty y Skone se quedaron con la primera jornada de God Level 2vs2 All Stars en Chile

El ‘Misio’ no se lo tomó bien y, en la God Level 2vs2 2019, Walls y Force abandonaban la competencia tras caer derrotados. Walls quiso dirigirse al público con unas palabras de afecto, pero el argentino lo interrumpió de forma grosera. Una vez que salían del escenario, Misionero expresó lo siguiente: “Muchas gracias, Walls, por dedicarme esa rima en FMS. Tengo el amor de ustedes que es lo que más me importa, me chupa la p*ja los haters”.

Misionero vs Valles T

Todo arrancó en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018. Se enfrentaban Valles T contra Wos por una de las semifinales del torneo. Misionero era el host del evento. Cuando tocó la ronda con objetos, Misionero detuvo al colombiano por querer revisar el baúl de cosas de ‘Wosito’, lo que desconcertó a Valles y desencadenó la pifia de todos los asistentes al certamen.

PUEDES VER: Jaze y Nekroos cayeron ante Chuty y Skone en la God Level 2vs2 All Stars en Chile

Eso no quedó ahí, pues a los meses siguientes, en la God Level 3vs3 2019 (en México), Valles T se volvió a topar con Wos, pero también con Misionero. “Ahora sí quítame los guantes para poder sumarle puntos”, rimó el cafetero al host argentino. Cuando terminó la ronda, el ‘Misio’ dijo lo siguiente: “Valles T, yo no tengo nada que ver en la competencia”. No terminó ahí, pues Valles T lanzó otra rima para él. “Si no me lo tomo personal, no lo hagas vos”.

Misionero vs Nacho

En la FMS Argentina se dio el enfrentamiento entre Zaina y Nacho (exhibición) en Santa Fe por la jornada 2 del evento. El adolescente Zaina tiró una rima y el 'Misio’ repitió lo último de la frase hacia Nacho y este contestó lo siguiente: “El nene se hace el piola y lo defiende su papá (refiriéndose a Misionero). Es FMS, qué más da. Pero ‘Misio’, ten cuidado que te vas a atragantar”.

A partir de ese instante, el host argentino le celebró y gritó todas las rimas a Zaina, pero ninguna a Nacho, un acto poco profesional, por lo menos. Incluso a la horas comentó en su Twitter que “Dejé de gritarle -a Nacho- cuando me ‘bardeó’. A partir de ahí no grité más, simple”.

¿Cuál será el futuro de Misionero en el freestyle de ahora en adelante? Nadie lo sabe, tampoco el propio ‘Misio’, probablemente. Lo cierto es que el famoso host argentino deberá ‘bajarle un cambio’ a sus revoluciones. También -suponemos- que se replanteará el colocar a dos animadores en el mismo evento, pues ya se sentó un (mal) precedente.