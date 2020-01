El último adiós. Aczino, freestyler mexicano, anunció que se despide de la God Level tras perder junto a Dominic contra Valles T y Carpe Diem. “Acá cerramos un capítulo que empezó en el 2015”, comunicó el legendario MC azteca.

Esta decisión venía barajándose entre los medios especializados en freestyle tras las declaraciones que brindó Aczino el año pasado. El rapero había comentado que no le quedaban muchos torneos de estilo libre, salvo con los que ya estaba comprometido.

“Tenemos las tres fechas de God Level y de ahí no hay más ‘Mau’ para nadie. FMS Internacional lo estoy pensando, pero lo más probable es que esté. Después estará la Red Bull, pero ahorita no sé, tengo que ver mi nivel y mi estado de ánimo. Cuando me den el ultimátum, ahí confirmaré si voy o no, porque si tuviera que decidir ahora, diría que no”, expresó Aczino a un programa de radio.

