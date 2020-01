Misionero lanzó su Freestyle Session [VIDEO]

No solo anima, también improvisa. El reconocido host argentino Misionero demostró por qué se encuentra inmiscuido en el mundo del freestyle de habla hispana. El ‘Misio’ se mandó un Freestyle Session con desparpajo con la gente de The F*cking King, evento argentino de estilo libre.

Misionero se animó a tirar barras -en una nueva edición de la TFK Sessions- como “apúnteme señor, pero cuando usted en la vida no tenga un error”, “Hasta la máquina tienen fallas, quien no falla no tiene medallas” o “Me lastimaron muchas veces, me dicen resentido, pero nadie sabe dónde me crié ni donde vivo”.

El popular animador, quien ha sido duramente criticado en los últimos meses tras sus incidentes con MC’s como el español Walls, repartió a sus aficionados –y haters- buenos minutos de puro freestyle. Cabe resaltar que el Misio fue rapero antes de incursionar en la animación de eventos.

El día que Misionero participó en una Ted Talk

Misionero, ante el asombro de propios y extraños, fue presentador de una de las famosas charlas Ted Talk. El hecho ocurrió en el año 2016, en la costa argentina del Río de la Plata. Su presentación fue de la mano con Sony, Cober y DJ Akrylik.

La exhibición mostró al enérgico ‘Misio’ alentando y animando a la gente. De un lado, los espectadores debían decir ‘charlas’; por el otro, ‘Ted’. Así entretuvo a los asistentes hasta que presentó el duelo amistoso entre Sony y Cober.