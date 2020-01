Así improvisa Guetto, gran revelación del freestyle en el 2019

Un estilo único en estos tiempos de freestyle en donde predomina las métricas y el punchline. Algunos comentan que les recuerda a Mordekai, MC peruano que supo destacar por su flow y estilo reggae al rapear. Ghetto es, definitivamente, uno de los freestylers a seguir de cerca en este 2020.

El oriundo de Guatemala ha sido confirmado para la Ghetto Dreams League, magno evento de freestyle que congregará a 16 de los mejores rappers del mundo en habla hispana (entre ellos Jaze y Nekroos) y que se disputará en Guadalajara, México. Ghetto ha demostrado que merece más oportunidades y a comienzos de año ya se ganó una importante.

Por si fuera poco, el MC guatemalteco ha sacado una nueva Freestyle Session en donde rompe las consolas. Su estilo innovador, lleno de reggae en su esencia under y repleto de coherencia ha hecho que el freestyler consiga nuevos seguidores, sedientos de sus líricas y métricas potentes. Ya había demostrado su capacidad en la sesión de freestyle del evento The F*cking King, donde quedó subcampeón.

¿Se avecina una nueva potencia? Guatemala y sus dos representantes

Esta hazaña de Guetto (su subcampeonato en Argentina) completa una temporada para los guatemaltecos. Ritmodelia abrió el camino en 2018, y en este 2019 volvió a demostrar de lo que es capaz, nada más y nada menos que contra Aczino en Supremacía MC –evento peruano de free- al que enfrentó de igual a igual ante el asombro de los presentes.

Además, fue el primer guatemalteco clasificado a una Internacional realizada en Sudamérica por invitación y no por ganar una nacional. Su compatriota Mxrea también dejo la bandera de Guatemala en alto tras coronarse hace unas semanas campeón internacional de ‘Flava On The Mic’.

Ghetto y Ritmodelia han demostrado que están en capacidad de entrar, por ejemplo, a una God Level, algo que sería interesante de presenciar más adelante. Veremos si alguna organización de freestyle se anima a darle una oportunidad al team Guatemala.