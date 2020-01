La FMS llegó a su fin en España, México, Argentina y Chile. Las últimas fechas en cada país dejaron duelos llenos de sentimentalismo y mucha lástima por los descensos de compañeros, pues se esforzaron al máximo a pesar de no conseguir el objetivo.

FMS España: BTA vs Blon

En el caso de BTA, su descenso se marcó en la última fecha de FMS España, precisamente contra su amigo Blon. El pelirrojo tenía que ganar y esperar resultados para no consumar su pérdida de categoría.

La batalla mostró un buen nivel de ambos, pero a la postre fue Blon quien se llevó la victoria. El MC lanzó frases como “¿Tú te pensabas que me iba a dejar ganar? Pablo es un buen amigo, Blon es un profesional” o “Me siento Thanos tirando a su hija por el barranco”. El evidente congojo de Pablo -aka Blon- hizo que el abrazo entre él y su rival fuera muy emotivo.

FMS Argentina: Sub vs Stuart

La FMS Argentina sentenció al descenso a Replik dos fechas antes del final. En el caso de Sub, el MC se jugaba la ‘vida’ en la jornada 9. La fecha final mostró la batalla entre Stuart y Sub, donde primó un enorme nivel, sobre todo en la ronda de ‘sangre’.

“Yo estoy seguro que no me podés ganar, pero si podés volver a ascender otra vez”, fue la rima más dura que lanzó Stuart en el momento. Sub respondió con un minuto sublime, pero no le fue suficiente para derrotar a su rival, quien lo abrazó y mostró expresiones de lamento tras la decisión del jurado.

FMS Chile: Stigma vs Teorema

Teorema necesitaba ganarle a Stigma en la última fecha de la FMS Chile para campeonar y así lo hizo. Con su triunfo, mandaba al descenso a su gran amigo y referente en el free chileno. “Hoy te agradezco, de hace tiempo que eres un adelantado, yo Gokú, tú Maestro Rochi, tú me has amaestrado, pero te lo digo con amor, mira cómo has terminado”, fue la primera gran rima que lanzó ‘Teo’.

“Pero lamentablemente, hoy a mi mejor amigo lo sepulto para siempre”, lanzó por úlitma vez en la batalla Teorema y, de ese modo, condenó a Stigma al descenso. La cara de tristeza del cañetino fue tal que Stigma tuvo que abrazarlo, pues era evidente la gran pena que sintió ‘Teo’.

FMS México: La despedida de Mcklopedia

En último lugar está Mcklopedia, quien perdió la categoría semanas atrás. Aquí se trata de un hecho distinto, pues la propia despedida del histórico MC venezolano para su público y compañeros fue lo que marcó la última jornada de FMS México.

“Mauricio (Aczino) me dijo: “Ramsés (nombre real del MC venezolano) los freestyleros mexicanos estamos muy bien, estamos ganando, te lo digo porque tú eres parte de nosotros. Gracias ‘Mau’ por hacerme sentir parte y a todos los de FMS porque somos una familia”, expresó en lágrimas Mcklopedia, quien terminó el espectáculo abrazando a cada uno de los integrantes de la liga mexicana.