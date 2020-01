Nacho habló sobre la batalla de Dtoke y Klan [VIDEO]

No lo ve mal. Nacho, MC que fue parte de la FMS Argentina 2019, dedicó un minuto de su tiempo para referirse a la polémica que se produjo tras la batalla entre Dtoke y Klan. El oriundo de Morón dejó claro que no le molestó lo que hizo Dtoke, pese a que lo perjudicó al mandarlo al play-off por un cupo a la FMS del presente año.

“Lo voy a decir por última vez. Lo que hizo el ‘Dto’ no me molesta, dejen de preguntar eso. Dtoke es un amigo, lo respeto de todas formas, lo hizo para ayudar a un amigo de él y eso me hace respetarlo más, no me importa si al final me perjudicó a mí”, comentó Nacho en la primera parte de su video en Instagram.

La medida tomada por Dtoke ha dividido al público aficionado al freestyle. Si bien algunos piensan que es una manera de ayudar a un amigo, otros consideran que es una falta de respeto para la disciplina. Asimismo, en redes sociales se han manifestado varias cuentas especializadas en estilo libre, sugiriendo alguna sanción para el ‘Dto’ por romper las reglas de la batalla.

“Por otro lado, si me molestase o hubiese pasado algo, no se los haría saber (refiriéndose a su público) porque a mí no me interesan las polémicas ni nada de eso”, complementó Nacho. El MC ganó su batalla final contra Cacha y de esa forma evitó el descenso directo en la Freestyle Master Series de su país; sin embargo, definirá su futuro en el desempate para la FMS Argentina 2020 contra el tercer puesto del ascenso argentino.

“Si en algún momento mi nombre va a ser grande, va a circular o ganaré gente que me conozca, quiero que sea porque rapeé bien o por la música que hice, no porque yo hablé de alguien”, sentenció el freestyler.