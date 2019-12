FMS Chile 2019 EN VIVO: Se disputa la última fecha de la liga de freestyle

La Freestyle Master Series de Chile llega a su fin y La República tendrá EN VIVO el minuto a minuto de lo que acontezca en la competición. La FMS del país del sur coronará a su primer campeón en la última jornada en Santiago. Acertijo y Teorema (quien tiene una fecha pendiente a disputar) son los MC’s que cuentan con más chances de quedarse con el título.

La fecha final de la competición tendrá batallas estelares como Acertijo contra El Menor, duelo que puede definir al campeón y a uno de los representantes de Chile a la FMS Internacional, lo mismo sucede con el duelo entre Kaiser vs Nitro, siempre y cuando el segundo en mención logre ganar su batalla pendiente. Tom Crowley vs Ricto es otro duelo interesante, pues Tom está muy cerca de sellar su clasificación a la Internacional, mientras que Ricto, si consigue imponerse en su duelo de reposición el sábado, tentará alguna chance de meterse a la ‘Inter’ de ganarle a Crowley. Finalmente están los duelos de Teorema vs Stigma (‘Teo’ tiene muchas chances de ser campeón) y Drose vs Pepe Grillo, clave por el descenso, siempre y cuando el excampeón nacional de Red Bull se presente a la jornada en Santiago.

¿Cuándo es la jornada 9 de la FMS Chile 2019?

El domingo 29 de diciembre en el Teatro Caupolicán de Santiago se realizará la última fecha de la FMS Chile.

¿A qué hora ver la FMS Chile 2019 jornada 9 EN VIVO?

México, Guatemala, El Salvador, República Dominicana: 12:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 15:00 horas

España: 18:00 horas

¿Dónde ver el streaming de la FMS Chile 2019 jornada 9 EN VIVO?

La competencia será transmitida EN VIVO por el streaming del canal de YouTube de Urban Roosters que podrás seguir en este link. La jornada será animada por el habitual host Cayú y tendrá a DJ Atenea a cargo de las mezclas y beats que retumbarán el Teatro Caupolicán el 29 de diciembre.

¿Quiénes son los participantes de la jornada 9 por la FMS Chile 2019?

La lista oficial de los 10 participantes de la FMS Chile 2019 es la siguiente: Teorema, Acertijo, Stigma, El Menor, Kaiser, Nitro, Tom Crowley, Pepe Grillo y Drose.

Lista de batallas de la FMS Chile 2019 jornada 9

Acertijo vs. El Menor

Kaiser vs. Nitro

Tom Crowley vs. Ricto

Teorema vs. Stigma

Drose vs. Pepe Grillo

Así está la tabla de posiciones en la FMS Chile 2019

1. Acertijo con 18 puntos

2. Teorema (1 pendiente) con 15 puntos

3. Nitro (1 pendiente) con 13 puntos

4. Tom Crowley con 12 puntos

5. El Menor con 11 puntos

6. Kaiser con 10 puntos

7. Drose con 9 puntos

8. Ricto (1 pendiente) con 9 puntos

9. Pepe Grillo (1 pendiente) con 9 puntos

10. Stigma con 8 puntos