Aczino habla sobre su continuidad en el freestyle

Tras la confirmación por parte de Pime, uno de los organizadores de la FMS México, respecto a que Aczino no participará en la liga azteca de freestyle en el 2020, ahora salió el mismo ‘Mau’ a hablar al respecto. "Un fuerte aplauso para Aczino. Sin duda marcó la historia de nuestra FMS, el siguiente año no lo tendremos, pero seguimos adelante”, había comentado Pime.

Aczino afirmó en un programa radial que su agenda estará paralizada y solo le dará prioridad a la God Level All Stars World Edition que se dará en el mes de enero del próximo año. Además, comentó que es muy probable que esté en la FMS Internacional en representación de México y en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020.

“Tenemos las tres fechas de God Level y de ahí no hay más ‘Mau’ para nadie. FMS Internacional lo estoy pensando, pero lo más probable es que esté. Después estará la Red Bull, pero ahorita no sé, tengo que ver mi nivel y mi estado de ánimo. Cuando me den el ultimátum, ahí confirmaré si voy o no, porque si tuviera que decidir ahora, diría que no”, expresó Aczino.

Mauricio Hernández, conocido en el mundo del freestyle como Aczino, se quedó con el título de campeón de FMS México con dos fechas de anticipación. Recibió el título el pasado domingo 22 de diciembre, cuando se dio cierre a la misma. Es, hasta el momento, el único MC que ha podido coronarse en una Freestyle Master Series de manera invicta.

El futuro de ‘Mau’ estaría más cercano a la música y otros proyectos de índole audiovisual. Pese a que no se ha comentado de manera oficial si es que el 2020 será su último año en el freestyle, se dice que no prolongará mucho más su leyenda viva en el estilo libre de Iberoamérica.