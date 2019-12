¿Quiénes fueron los campeones internacionales a lo largo del año?

El movimiento del freestyle se hace cada vez más fuerte, así se va demostrando año a año, pues, a comparación de otras épocas, ahora contamos con un sinfín de competiciones internacionales que permiten dar cabida a muchos MC’s que no tienen lugar en los torneos de mayor renombre en esta cultura.

Aproximadamente se dieron un poco más de 50 eventos internacionales de freestyle, en los unos resaltan más que otros. Tan solo en el Perú se dieron 20 eventos, donde preponderó y se impuso –en general- la participación extranjera. Cabe resaltar que, para que un torneo se considere internacional, debe contar, por lo menos, con más de dos nacionalidades entre sus participantes.

Aczino, Skone, Cacha y Teorema son de los nombres más resonantes que se impusieron en nuestro país. Con respecto a los gallos nacionales, resaltan Stick y Jair como dos de los gallos con mejores resultados en sus participaciones. Además, el segundo en mención pudo coronarse en el certamen de Panamá ‘Flava On The Mic 3vs3’, donde hizo grupo con el colombiano Cabu y su compatriota Curri.

En los torneos más importantes, destacaron los gallos de España. Bnet fue campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos; Chuty, junto a Aczino, lograron coronarse en God Level 2vs2 en Perú. Nuestro país, a propósito, también se destacó en uno de los certámenes más completos y duros como la God Level 3vs3. Jaze, Nekroos y Choque se llevaron ‘el mundial’ de freestyle tras ganar sus fechas en México, Chile y Perú.

El país revelación es Guatemala, que cuenta con dos títulos internacionales pese a su poca experiencia y renombre en el estilo libre en esta parte del mundo. Ritmodelia se coronó en King of the Year de Panamá tras imponerse nada más y nada menos que ante Teorema. Mxrea, por su parte, ganó –también en Panamá- en el Flava On The Mic. Cabe resaltar que Ritmodelia destacó cuando se enfrentó a Aczino en Supremacía MC. Además, Ghetto, otro rapero guatemalteco, fue subcampeón en The F*cking King, quien ha sido alabado por todo el circuito.