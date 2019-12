Se despidió de todos. El freestyler Mcklopedia, desde ayer, dejó de ser parte de FMS México y demostró que le afectó más que a cualquier otro participante. El venezolano, quien tuvo la oportunidad de estar en la liga mexicana de freestyle, descendió oficialmente hace algunas fechas, pero el día de ayer dijo adiós al ser la última fecha del certamen.

“Mauricio (Aczino) me dijo: “Ramsés (nombre real del MC venezolano) los freestyleros mexicanos estamos muy bien, estamos ganando, te lo digo porque tú eres parte de nosotros. Gracias ‘Mau’ por hacerme sentir parte y a todos los de FMS porque somos una familia”, expresó en lágrimas Mcklopedia.

El artista cerró su participación en la jornada final de Freestyle Master Series México en el Circo Volador ante Potencia, quien llegaba con cierta opción de descender, pero con ese triunfo aseguró su presencia para la temporada 2020.

Además de dicho duelo, se enfrentaron Aczino vs Jack Adrenalina; Zticma vs Yoiker; Jony Beltrán vs RC y Lobo Estepario vs Rapder. Tras el discurso de Mcklopedia, se confirmó que Aczino no estaría más en la competición de freestyle azteca, lo que cambia las cosas en la tabla. Ahora, Jack Adrenalina disputará el play-off y el único descendido oficialmente es el venezolano.