Futbolista de Alianza Lima celebra rima de Wos en la Final Internacional

No solo sabe de fútbol, sino también de freestyle. Wilder Cartagena, mediocampista de Alianza Lima protagonizó un interesante momento en Twitter. El futbolista citó un tuit de la cuenta ‘Mejores Rimas’ en el que se muestra, en un video, una rima que Wos le lanzó a Aczino en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos disputada en Madrid el pasado 30 de noviembre.

“Lo que digan esos haters me los paso por las b....”, fue lo que tuiteó el volante de Alianza. Las respuestas no se hicieron esperar. Pese a que fue una circunstancia ajena al fútbol, los iracundos tuiteros replicaron el mensaje que lanzó ‘Carta’ sobre freestyle y le comentaron, entre otras cosas, lo siguiente: “Quédate en Alianza, Wilder”, “Renueva, por favor” o “Tendrás tu revancha, vamos, no te vayas”.

Esto fue lo que tuiteó Wilder Cartagena

Algunos consideran que Cartagena lanzó eso con doble intención porque no ha venido destacando en el club comandado por el uruguayo Pablo Bengoechea, pues tuvo pocos minutos desde el Clausura. Lo cierto es que Wilder es un aficionado a las batallas y a Wos, eso quedó claro.

Wos y Aczino: Protagonistas por caminos distintos

A propósito de Wos y Aczino, ambos han tenido unos días movidos últimamente. El argentino se presentó el día 19 de diciembre en el histórico escenario Luna Park de Buenos Aires, en un show que presentó junto a otros raperos y traperos del ámbito. En tan solo 12 horas se habían agotado las 8.000 localidades que se pusieron a la venta y cerró un 2019 lleno de música y flow.

Por su parte, Mauricio Hernández (aka Aczino) dejó un último destello de freestyle puro y duro hace dos días. El miércoles 18 lanzó, junto a la producción de Bizarrap, un Freestyle Session que se volvió furor en menos de 24 horas. Al día siguiente, el video tenía más de 2.000.000 de reproducciones. Ahora, cuenta con casi 4 millones de visitas y promete seguir con el ritmo ascendente que viene causando la épica improvisación del MC mexicano.