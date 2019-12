Las batallas de freestyle siempre darán que hablar, ya sea por el tipo de lenguaje que se emplee, por los ‘punchlines’ que se lancen unos a otros o por los temas que se toquen en los enfrentamientos. Hace unos días, se dio tal vez la batalla más polémica del año entre la española Sara Socas y el mexicano Rapder. Dicho duelo se dio en el escenario de Otumba, certamen de free que enfrentaba a un grupo selecto de hispanos y aztecas.

Sara Socas y Rapder: Feminismo vs Machismo

“Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir?”, fue la respuesta de Socas tras la barra tirada por Rapder en la que hacía mención a que las mujeres más bellas del mundo estaban en México. El punchline de la artista fue gritado tanto por los participantes que se encontraban sentados atrás de los gallos como por el público.

La batalla avanzaba y se calentaba el ambiente, en especial cuando Sara puso el tema sobre la mesa y el duelo se convertía en un combate contra el machismo por parte de la española. Rapder atacaba a su contrincante con rimas machistas, incluso recurrió a un punchline como “el violador soy yo”, en el que hacía referencia, en un juego propio del freestyle, al himno feminista llamado ‘Un violador en tu camino’. En el cierre, el público también fue objeto de la improvisación de Sara. “¿Ya había acabado?, pues digo lo siento, ojalá algún día no aplaudáis estas cosas en eventos”, fue con lo que cerró el enfrentamiento.

MKS y Teorema, dos raperos que perdieron a su madre

El argentino MKS y el chileno Teorema son dos MC’s reconocidos en la escena del estilo libre latinoamericano. Ambos freestylers perdieron a sus progenitoras y aquella tragedia ha sido objeto de rimas muy duras por parte de sus adversarios.

“Ah perdón, tú eres huérfano”, lanzó el rapero mexicano RC a Teorema en la God Level 3vs3 2019. El chileno respondió lo siguiente: “Hablan de mi madre y se engañan, tu madre no te apoya, la mía ve mi hazaña, la tuya está viva pero nunca te acompaña”, rima que despertó la algarabía de todos los presentes.

“Tengo una madre muerta, lo puedes decir en prosa, pero tiene un hijo rapero y eso la hace orgullosa”, fue el memorable acote de MKS en El Quinto Escalón, uno de los torneos underground más famosos de la historia del free sudamericano. El argento, al igual que el sureño, se crece cada vez que tocan un tema referente a su madre en las batallas.

Stigma vs Dtoke: Cuando el respeto se resquebraja

Uno de los enfrentamientos más recordados en la historia de Red Bull Batalla de los Gallos es la semifinal de la Final Internacional en Argentina 2013. Dtoke, a la postre campeón, se enfrentó a Stigma, MC chileno, quien en ese entonces carecía de la paz y tranquilidad al rapear que se le conoce ahora.

El ‘Dto’ terminó su minuto y dejó el micrófono en el suelo, algo considerado como ofensa en el mundo del rap. Stigma se salió de control tras el episodio y se dedicó a rapear con mucha furia, lo que lo descolocó y no pudo quedarse con la victoria. Dtoke, en su momento, aceptó que fue una estrategia para sacarlo de competencia, pues sabía del temperamento del chileno.

En conclusión, en el freestyle no hay tabúes más fuertes que las ganas de llevarse la victoria a como dé lugar. Los temas son diversos y muchas veces, dependiendo de la competencia, al rapero de turno le toca alguno en particular para improvisar con eso. Si bien es normal ver reacciones de indignación en personas que no están próximas a esta disciplina, es oportuno mencionar que todo queda en la tarima, pues es un espectáculo que se trata de ingenio y agresividad para vencer al rival.

*Para más detalles, puedes escuchar el episodio 29 de Entre Rimas y Gallos, podcast exclusivo de La República dedicado al freestyle nacional e internacional: https://podcast.larepublica.pe/podcast/entre-rimas-y-gallos/3338-e29-polemicas-en-las-batallas-de-freestyle