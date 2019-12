Ritmodelia venció a Teorema y es campeón de torneo The King of the Year

King of the Year, certamen de freestyle que convoca a los mejores raperos del caribe y de otras partes del continente americano, se dio el pasado domingo 15 de diciembre en Panamá. El certamen tuvo como campeón a Ritmodelia, MC guatemalteco quien es una de las grandes revelaciones del freestyle centroamericano. Este rapero ya había demostrado de lo que es capaz cuando abrió el camino en 2018, y empezó a consolidarse en este 2019, nada más y nada menos que contra Aczino en Supremacía MC –evento peruano de free- al que enfrentó de igual a igual ante el asombro de los presentes.

Ritmodelia tuvo la oportunidad de volver a la final de un torneo internacional y no defraudó. Contra todo pronóstico, se impuso a Teorema y, tras dos réplicas, se coronó en Panamá. El camino del rapero oriundo de Guatemala fue el siguiente: En octavos, Ritmodelia se impuso al panameño Tavo; en cuartos, le ganó a Truth; en semis, despachó a Junter y finalmente, en la gran batalla final, se impuso al chileno Teorema para coronarse campeón de la Final Internacional de King Of The Year 2019.

Así quedaron las llaves de The King of the Year

Octavos de final

- Ritmodelia le ganó a Tavo

- Teorema le ganó a Índico

- GR le ganó a Darken

- Truth le ganó a OZ

- Airon le ganó a Alka

- Junter le ganó a DMC

- Aldahir le ganó a Skort

- UFO le ganó a Scorpione

Cuartos de final

- Ritmodelia le ganó a Truth

- Teorema le ganó a QR

- Junter le ganó a Airon

- Aldahir le ganó a UFO

Semifinales

- Ritmodelia le ganó a Junter

- Teorema le ganó a Aldahir

Gran Final de The King of the Year

Ritmodelia es el campeón de la Final Internacional de King Of The Year que se realizó en Panamá tras vencer a Teorema