FMS México: Se definió la fecha de reposición

El final de la primera temporada de FMS México está al caer. Tras una temporada interesante, en la que se coronó Aczino dos fechas antes del término del certamen, la organización armó un evento para juntar las dos batallas que quedaron pendientes y un par de enfrentamientos adicionales. El pasado sábado 14 de diciembre, presenciamos los duelos entre Yoiker vs Jony Beltrán, Zticma vs Mcklopedia y las batallas de exhibición entre Aczino vs Dominic y Hazard vs Lancer Lirical.

Yoiker le ganó a Jony Beltrán tras dos réplicas y llegó a 13 puntos, por lo que se ubica en la quinta ubicación de la tabla de FMS México. “Salí ganador después de dos réplicas contra Jony Beltrán, ¡es un hijo de p*ta muy sorpresivo, jaja! tiene una espontaneidad única y es un rival muy incómodo para batallar. Estamos a un pasito de calificar a la FMS Internacional. Nos vemos el siguiente fin, muchas gracias León”, detalló el MC en su Twitter.

Por su parte, Zticma venció a Mcklopedia y subió hasta la sexta casilla, con opciones aún de clasificar a la Internacional de la Freestyle Master Series. “Qué gran batalla nos dimos. Nos llevamos los 3 puntos hoy. Un honor batallar contra esta leyenda y un gran amigo como Mcklopedia. ¡Te quiero amigo!”, expuso Zticma en su cuenta de Instagram.

Mcklopedia tendrá que luchar el ascenso en el 2020 para intentar volver en la FMS México 2021

Por otra parte, Aczino, campeón de esta edición de FMS México desde hace unas semanas, se impuso a Dominic en el duelo estelar de la noche, especialmente porque era el primer enfrentamiento de ambos en formato FMS. Asimismo, el venezolano Lancer Lirical, quien estuvo a una batalla de ser parte de la FMS Perú 2020, derrotó a Hazard en la segunda exhibición de la noche en León, Guanajuato.

Tabla de FMS México a falta de una fecha para el final

1. Aczino (campeón)

2. Jony Beltrán

3. RC

4. Rapder

5. Yoiker

6. Zticma

7. Lobo Estepario

8. Potencia (playoff)

9. Jack Adrenalina (descendido)

10. Mcklopedia (descendido)