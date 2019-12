Definidos los enfrentamientos para la última fecha de FMS España

El sábado 21 de diciembre tendremos los últimos enfrentamientos de la FMS España, campeonato que no tiene definido al campeón y a los descendidos. La liga de freestyle en el país europeo presentará el duelo estelar entre Chuty (1°) y Bnet (2°), en donde solo uno podrá quedarse con la presea máxima de campeón.

La jornada la completarán Blon (4°) vs BTA (9°), Skone (3°) vs Walls (5°), Errecé (7°) vs Force (8°) y Zasko (10°) vs Míster Ego (6°). Los duelos más trascendentes son los enfrentamientos que definirán el descenso, en estos están comprometidos Force, quien estaría disputando el play-off contra el tercero de la tabla de ascenso, BTA y Zasko, quienes descenderían directamente. El alicantino –presente campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos España- es el más comprometido, sobre todo tras no presentarse la fecha pasada contra Chuty, lo que lo dejó con 0 unidades sumadas.

La clasificación a la FMS Internacional está asegurada para Skone, quien ya tuvo presencia en la primera jornada del certamen continental, cuando despachó al argentino Dtoke. Blon y Walls también participarán, pero de fechas pre-clasificatorias. Mr. Ego era el último clasificado, pero anunció su salida una vez que acabe su participación en FMS España 2019.

Se define el campeón de la FMS España 2019 en la jornada 9

Chuty vs Bnet: la final imposible que se hizo realidad

Ante la sorpresa de propios y extraños, Urban Roosters, casa organizadora de la Freestyle Master Series, confirmó la semana pasada que habrá duelo entre Chuty y Bnet en la última jornada -que será Madrid- para definir al campeón de la FMS España 2019.

En una medida algo polémica, pues Walls -rival de Bnet en la fecha anterior- seguirá con los tres puntos por abandono de su adversario, la organización informó mediante un comunicado que habrá definición por el trofeo de campeón. Chuty y Bnet, antes de la jornada 7, mantenían los mismos puntos; sin embargo, tras la medida tomada por UR, Chuty recibió tres puntos ante la falta de su adversario Zasko, lo que ponía la tabla con tres unidades de diferencia entre ambos a falta de una fecha para terminar el torneo.

“Queremos informar que, tras hablar con Chuty y Bnet, todas las partes hemos acordado que se disputen el título de FMS en Madrid. Además, compensaremos a todas las personas que compraron su entrada para la jornada anterior en Barcelona, la semana que viene, vía e-mail”, detalla Urban Roosters en su aviso oficial.