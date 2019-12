King of the Year: Exhibiciones enfrentarán a Jaze, Teorema y Trueno

King of the Year, certamen de freestyle que convoca a los mejores raperos del caribe y de otras partes del continente americano, arrancará este próximo 15 de diciembre en Panamá. El certamen que presentó su final nacional el pasado 22 de agosto, enfrentó a Cacha y Valles T en un duelo frenético de exhibición, ahora será el turno del gallo nacional Jaze y el rapero chileno Teorema.

Si bien en un principio el evento vendía el gran enfrentamiento entre Trueno, actual campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina y el ex MC Mochila, por temas ajenos a la administración se confirmó el enfrentamiento entre Teo y Jaze. Trueno disputará la Liga Veneno en México, donde enfrentará a Aczino. Pero, aun así, el 16 de este mes podrá participar de una exhibición contra Teorema, para jolgorio del público panameño.

King Of The Year cerrará este año con su evento en el famoso local Latitude 47, establecimiento con una capacidad para 1200 personas. La lista de invitados internacionales la completan G de Costa Rica, Dominic de México y Ritmodelia de Guatemala. El azteca, quien participará con Aczino en la God Level 2vs2 All Stars World Edition 2020, se ha visto muy irregular durante la presente temporada, pese a que pudo llegar a una final internacional junto a la reconocida Sara Socas.

Por su parte, Ritmodelia dio que hablar al destacar en la final internacional de Supremacía MC, torneo que se dio en Lima, cuando batalló contra Aczino y tuvo una actuación preponderante, dejando las mejores sensaciones y la bandera de su país en alto.

Cacha y Valles T fueron los protagonistas de la batalla de exhibición del certamen panameño de freestyle en su primera versión.

Participantes de la King of the Year

- SONI

- UFO

- SKORT

- SCORPIONE

- AIRON

- DMC

- G

- RITMODELIA

- INDICO

- JUNTER

- ALKA

- WOODY

- DARKEN

- TRUTH

- ALDAHIR

- TAVO