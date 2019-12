God Level 2020: Force y Errecé conforman nueva dupla para España

Force y Errecé serán la tercera dupla de España para la God Level 2vs2 All Stars World Edition que se realizará en Chile, México y España durante el mes de enero del 2020. Así lo confirmó la organización del evento por medio de su Instagram. Es, sin duda, uno de los dúos más particulares para la jornada, pues sus estilos son totalmente distintos y pueden verse hasta incompatibles. Ninguno de los freestylers ha podido ganar alguna internacional en el extranjero como la God Level, por lo que irán con poco que perder, pero con mucha hambre de gloria.

Ambos MC’s no vienen destacando en la FMS España, incluso se encuentran en zonas poco apetecibles para cualquier rapero. Errecé está en la casilla 7, mientras que Force se encuentra un puesto más abajo. El valenciano no ha tenido grandes batallas en los últimos tiempos, pese a haber competido en certámenes como la FMS Internacional, en la que perdió contra el argentino Papo. También se le vio compitiendo en Otumba, certamen que enfrentó a raperos de México contra españoles. Sin duda, es su momento de dar un golpe en el mundo del free, pues viene destacando en el ámbito musical, más no en la improvisación.

Force es un caso aparte. El joven youtuber no ha tenido muchas actuaciones memorables durante la presente temporada, salvo en su batallón con Zasko, al que supo derrotar en FMS España y en la última God Level 2vs2 All Stars donde participó a dúo con Walls y fueron la revelación en la fecha realizada en Lima, Perú. Participó, además, de la God Level 3vs3 con el Team España, conformado por Chuty, Skone y él. Arrancará un nuevo año con un evento de gran magnitud, intentando dar la sorpresa una vez más.

Con ellos tenemos, hasta el momento, trece duplas confirmadas para la competición internacional de freestyle. Solo quedan tres más para conocer a todos los binomios que será parte de la God Level 2020. Las parejas son de los siguientes países: España (3), México (3), Argentina (2), Chile (2), Venezuela (1), Puerto Rico (1) y Perú (1).

Duplas confirmadas para la God Level 2vs2 All Stars World Edition 2020

España: Chuty junto a Skone; Zasko con BTA y Force con Errecé

México: Aczino y Dominic; Jony Beltrán junto a Lobo Estepario; Rapder con RC

Chile: El Menor con Pepe Grillo y Kaiser junto a Nitro

Argentina: Papo - Stuart y Zaina con Mecha

Venezuela: Lancer Lirical junto a Letra

Puerto Rico: Yartzi con Jahn Alenó

Perú: Jaze y Nekroos