Guatemala: ¿Futura potencia en el freestyle?

El domingo 1 de diciembre, presenciamos la coronación de Zticma –rapero mexicano- por primera vez en un torneo internacional de freestyle, pero no fue el único titular que dejó la segunda edición de ‘The F*cking King’ en Argentina. Guetto, MC guatemalteco, fue la gran sorpresa de aquella jornada.

Guetto, un rapero poco conocido en Sudamérica, no partía de ninguna manera como favorito, mucho menos contra los conocidos MC’s a los que se enfrentó desde octavos de final. Aun así, tuvo la oportunidad de demostrar sus facultades en la ‘Misión Hip-Hop Centroamérica’, certamen que ganó para así obtener su pase a la competición argentina, realizada en la ciudad de Córdoba.

El oriundo de Guatemala venció a Replik –freestyler que tendrá hoy una batalla definitiva por la FMS Argentina- por los octavos de final; posteriormente se enfrentó a Khan (mítico rapero español del último tiempo) y lo derrotó, para así batallar contra Stuart en semis, a quien despachó para llegar a la final contra el mexicano Zticma.

Fue un desempeño casi impecable del MC guatemalteco, quien ha demostrado que se desenvuelve a la perfección en la tarima y confirma así que llegó para quedarse en el mundo del freestyle iberoamericano.

El apogeo de Guatemala en el freestyle

Esta hazaña de Guetto completa una temporada para los guatemaltecos. Ritmodelia abrió el camino en 2018, y en este 2019 volvió a demostrar de lo que es capaz, nada más y nada menos que contra Aczino en Supremacía MC –evento peruano de free- al que enfrentó de igual a igual ante el asombro de los presentes.

Además, fue el primer guatemalteco clasificado a una Internacional realizada en Sudamérica por invitación y no por ganar una nacional. Su compatriota Mxrea también dejo la bandera de Guatemala en alto tras coronarse hace unas semanas campeón internacional de ‘Flava On The Mic’.

Ghetto y Ritmodelia han demostrado que están en capacidad de entrar, por ejemplo, a una God Level 2 vs 2, algo que sería más que interesante de presenciar. Veremos si la organización del magno evento de freestyle se anima a darle una oportunidad al team Guatemala.