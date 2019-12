Ver EN VIVO FMS Argentina 2019 | STREAMING GRATIS VÍA YOUTUBE, URBAN ROOSTERS Y FACEBOOK | este sábado 7 de diciembre con su octava jornada. Mira AQUÍ la FMS Argentina y las grandes batallas de freestyle en el país ‘gaucho’: Trueno vs. Cacha, Dtoke vs. MKS, Papo vs. Klan, Stuart vs. Nacho y el crucial duelo entre Replik vs. Sub.

La República freestyle desarrollará una transmisión EN VIVO de la FMS Argentina 2019 gracias a las plataformas de Urban Roosters, YouTube y Facebook. En el Streaming ONLINE encontrarás: las batallas de Trueno, Dtoke, Cacha, Papo, entre otros, tabla de clasificaciones de la FMS, horario del certamen en Corrientes, link para ver gratis el evento y más.

PUEDES VER: Chuty y Bnet disputarán el título de FMS España en la última jornada

FMS Argentina 2019 EN VIVO: horario de la jornada 8

Perú: 16:00 horas

México: 15:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

La fecha pasada en La Plata dejó la derrota de Papo, líder de la tabla (14 puntos), contra Cacha. Las mismas unidades tiene Dtoke, quien cayó contra Stuart y se vino abajo en las últimas fechas.

En la parte inferior, todo parece estar consumado para el descenso de Replik (4 puntos), o la caída de Sub, quien cuenta con un punto más que el joven rapero.

FMS Argentina 2019 EN VIVO: ¿Cuándo se disputará la fecha 8?

La octava jornada de la FMS Argentina 2019 se efectuará este sábado 7 de diciembre en en el Anfiteatro Cocomarolola, Corrientes a partir de las 16:00 horas de Perú. El streaming podrás seguirlo completamente gratis por las portales de Urban Roosters, YouTube y Facebook.

Asimismo, si te encuentras en países como México, Colombia y Perú, podrás seguir EN VIVO EN DIRECTO la jornada 8 de FMS Argentina 2019 a partir de las 16:00 horas vía YouTube.

FMS Argentina 2019 EN VIVO: ¿Cuáles son las batallas de la fecha 8?

La penúltima fecha de la FMS Argentina presentará las batallas entre Replik vs. Sub, Stuart vs. Nacho, Dtoke vs. MKS, Papo vs. Klan y Trueno vs. Cacha. El evento se llevará a cabo en el Anfiteatro Cocomarolola, Corrientes.