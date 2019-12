Alejandro Andrés Lococo, más conocido como Papo, se volvió tendencia en las redes sociales tras un episodio muy divertido en su canal de YouTube. El freestyler viene video-reaccionando a batallas de gallos y canciones de rap/trap desde hace algún tiempo, pero en esta ocasión una de sus reacciones fue viral por la manera en que imitó a Dani, joven rapero argentino que participó en la FMS Argentina hasta hace unos meses.

“De cualquier manera me parece mal del punto en que lo veas no me das escuela, no me das pelea, tonto acá no me hables, mejor no me veas, no me da pelea, ya ni que se crea. Me habla del Quinto como si eso fuera escuela” fue lo que empezó a rapear Papo mientras veía la batalla entre Dani y Cacha por la FMS Argentina en la jornada 3 de la competencia realizada en Buenos Aires.

En el video se pueden ver comentarios como los siguientes: “Dani: Le perdí el gusto a la ‘compe’ y le agarré a la melodía. Yo: Le perdí el gusto a Coscu (famoso video youtuber argentino) y le agarré a Papo”. “Te di like solo por soltarte el minuto de Dani de memoria” o “Papo, sos lo mejor que le paso al internet en el 2019”.

‘We are Snowball’ es el canal oficial del rapero de Mar del Plata. Aunque oficialmente es un canal para la plataforma Twitch, Papo y su equipo de producción recortan sus videos en vivo y los sube a YouTube, donde tiene una gran acogida, especialmente por la comunidad dedicada a ver las batallas de freestyle, tanto de Red Bull Batalla de los Gallos, God Level u otros torneos.