FMS España: se define el descenso tras la jornada 8

Un torbellino pasó por la Freestyle Master Series de España (FMS) tras la decisión por parte de Urban Roosters sobre Bnet y Zasko. Al darle la batalla ganada a Chuty y Walls, parte de la FMS España está definida, especialmente en la parte de arriba. Pero, ¿qué sucede con el descenso?

Bajan de categoría los dos últimos participantes de la tabla, con opción a un tercero si es que pierde en el Play-Off contra el tercer clasificado en la tabla de ascenso. Por el momento, estarían descendiendo Zasko y BTA. Force se encuentra antepenúltimo y estaría disputando la promoción para intentar quedarse en la máxima categoría.

Zasko se juega ‘la vida’ en la próxima jornada, donde el descenso se ve cada vez más apretado. A no ser que Urban Roosters decida reprogramar su batalla con Chuty, el MC alicantino se ve muy comprometido. En principio la organización sabía de la no participación en la jornada de Barcelona (8), pero tras la clasificación de Bnet –de última hora- a Red Bull, la FMS España no podía quedarse sin dos batallas, pues consideraron que sería demasiado. Es por eso que Sweet Pain y Mnak tuvieron una exhibición por las ausencias.

Aquí entra a tallar otro tema más que importante, especialmente para los que se juegan la permanencia. Mr Ego, polémico rapero español que participa en la liga española de freestyle, ha declarado que no se presentará en la FMS del 2020 y que renuncia a su plaza en la Internacional, lo que replantearía el panorama final del certamen, donde el séptimo se salvaría, el octavo iría al Play-Off y solo descendería el noveno de la tabla.

En estos momentos se encuentran Errecé en la casilla siete con 9 puntos; Force octavo con 8 puntos; BTA noveno con 7 puntos y Zasko en el último lugar con 5. La jornada final en Madrid será definitiva, pues ninguno está descendido aún y le pondrá picante a los enfrentamientos de la novena jornada de FMS España: Force-Errecé; Zasko-Mr Ego; Skone-Walls; Chuty-Bnet y BTA-Blon.

Aún nada está definido, pese a que el panorama invite a pensar que el descendido sería Zasko, quien paradójicamente se proclamó campeón por primera vez de la Red Bull Batalla de los Gallos España 2019. Delante suyo está Force, que de ganar su batalla se aseguraría la permanencia, lo mismo con BTA, pues de vencer a Blon –quien no pelea por nada- asegurará su participación en la FMS España 2020.