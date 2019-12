Zasko: “Mi intención en todo momento fue asistir a la FMS”

El primer representante de España en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, Zasko Master, anunció en su cuenta de Instagram su respuesta respecto al comunicado que emitió el día de ayer Urban Roosters por las faltas de Bnet y del rapero en mención en la FMS España. Ambos freestylers tuvieron la gran Internacional en Madrid un día antes; pese a eso, la presencia de ambos, a priori, estaba garantizada.

Zasko informó lo siguiente en sus historias: “Mi intención en todo momento fue asistir a la FMS España. Jamás antepondría nada a mi profesión y mi público, respeto esto como lo que es: mi trabajo y mi familia. Me surgieron incidentes familiares de índole personal, que considero de causa mayor, los cuales me hicieron no poder asistir al evento”.

Cabe resaltar que la empresa organizadora de eventos de freestyle había publicado –en su famoso comunicado- esto en base a lo acontecido: “Tanto en Urban Roosters como en Freestyle Master Series no somos responsables de la ausencia de los competidores Zasko y Bnet, ya que fue una decisión unilateral de estos dos competidores el no acudir a la fecha de la liga en Barcelona y comunicárnoslo sin casi margen de reacción. Atendiendo al reglamento de FMS, Walls y Chuty recibirán de forma directa los 3 puntos ante la no presentación de sus rivales, los 4 recibirán una media de los puntos acumulados de Batalla (PTB) que lleven hasta este momento y será considerado como falta muy grave”.

Además, el artista alicantino sostiene que está haciendo todo lo posible por compensar a las personas que asistieron al evento, pues lo tiene muy preocupado. “Quiero pedir disculpas a pesar de que no pude asistir por causas, considero, superiores a mí. Jamás les fallaría voluntariamente. Esto es un hecho completamente aislado que no volverá a suceder”, agregó.

El último campeón de la nacional Red Bull España 2019 debía enfrentar a Chuty, puntero en la FMS España; sin embargo, tras su ausencia, se le dieron los tres puntos al histórico freestyler hispano, quien prácticamente tiene la liga en el bolsillo. Lo preocupante para Zasko es que está último y de continuar todo así, descendería de categoría. Definitivamente la resolución de este problema puede definir mucho en la tabla de la Freestyle Master Series del país europeo.

“Sin ustedes no somos nada ni nadie, lo pienso desde que me levanto hasta que me acuesto, ténganlo por seguro. Seguimos mirando la forma de compensar a los afectados, un abrazo y mil gracias”, completó el rapero español.