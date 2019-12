No se arrepiente de haber faltado a la penúltima jornada de FMS España, pero eso no es lo más sorpendente. Bnet, actual campeón de la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019, comentó que acepta la decisión de Urban Roosters y desistió la opción de batallar contra Chuty para decidir al campeón de la liga de freestyle del país ibérico.

“Acepto cualquier decisión que los competidores afectados y la organización decidan tomar. Si se decide que los 3 puntos sean para Walls, lo acepto, pero no apruebo la propuesta de Chuty porque no sería justo. Él y el resto de participantes no tienen culpa de esta situación y esto es una liga donde cada jornada cuenta. No sería justo contar con tres puntos que en realidad son de Walls y así se ha decidido”, expresó el rapero en su cuenta de Instagram.

En las historias publicadas, el joven hispano hizo hincapié en lo difícil que era para él asistir al evento en Barcelona, especialmente porque disputó la Final Internacional de Red Bull hasta la fase final, en donde se coronó campeón. Asimismo, manifestó que había charlado de antemano con la organización para cambiar la fecha. “Mi ausencia en la FMS de Barcelona se debió a motivo personales, yo como persona necesitaba descansar y estar con mi gente, alejado de cualquier evento y ajeno a cualquier exposición pública después de un evento como la Internacional. Aun así, hablé con la organización antes para manifestarles que no era una situación fácil, que solo iría si me sentía bien física y mentalmente”, agregó Bnet.

Además, el madrileño pidió disculpas a la gente que asistió al evento por no poder darle el show que ellos esperaban. “Ustedes no tienen la culpa de esto, pido disculpas al público de Barcelona. Entiendo que tenemos ciertas responsabilidades laborales, pero hay factores que están por encima. Creo que fue entendible mi decisión, desde un primer momento avisé de lo que sucedería. Tanto Zasko como yo ofrecimos total facilidad para buscar soluciones, arreglar la situación y compensar a ese mismo público”, manifestó el rapero.

El campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019 quedará segundo en la FMS España, salvo algún caso extraordinario. Bnet perdió los tres puntos contra Walls y, a falta de una jornada para el término del certamen, está a tres unidades de Chuty, quien fue uno de los gallos beneficiados tras la ausencia de su rival, Zasko.

“A Madrid saldremos a darles la misma batalla que daríamos si hubiera una liga en juego, siempre he dicho que me da igual ganarla que perderla y eso no va a condicionarme ahora”, sentenció Bnet, quien aún tiene chance de ganar un gran certamen de FMS: la Internacional.