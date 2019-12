Las expectativas eran altas; sin embargo, se fueron con las manos vacías. El sábado 30 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, el freestyle argentino tuvo una jornada negra. No solamente por las derrotas de sus representantes, sino porque ambos pueden dejar esta disciplina.

Wos llegaba como vigente campeón de la Internacional, mientras que Trueno, quien debutaba en la Red Bull Batalla de los Gallos, fue a España por haberse coronado como campeón nacional de su país. ‘Wosito’ perdió en primera ronda contra Aczino; sin embargo, muchos catalogaron dicha batalla como ‘tongo’, es decir, mal votada por el jurado. Trueno también cayó derrotado frente al mexicano, pero en los cuartos de final.

Valentín Oliva (nombre real del freestyler) manifestó que se sintió muy bien volviendo a las batallas, en especial, tener la opción de estar con Aczino arriba del escenario. “Estuvo bueno y estuvo bien que se haya dado de esa manera. La gente esperaba esa batalla con Aczino y la verdad que la disfruté. Vi que se estaba empezando a comentar que fue polémica la decisión, pero no me meto con la decisión del jurado. Yo me subí a rapear y a disfrutar", le manifestó al diario Clarín de su país.

Pese a esas palabras, Oliva confirmó que no volverá a competir, al menos por ahora. “Si vuelvo, sólo es para presentar mi material y mis canciones. Es la única manera en la que me veo volviendo”, afirmó. Asimismo, momentos más tarde, tras presión de la prensa, el artista comentó que “no cree que se vuelva a apuntar, pero que de igual manera verá más adelante qué pasa, pues capaz se aburre y luego dice que sí”.

Los argentinos no pudieron realizar una gran presentación en la Final Internacional 2019. Créditos: Red Bull.

Por otra parte, Mateo Palacios (Trueno) no dejó claro su futuro en el freestyle. “Yo no lo sé, depende de las circunstancias. De cómo vaya surgiendo, si me pinta anotarme a la Red Bull, lo haré. Veré como me va, si gano genial y si es así estaré poniendo el pecho ante todo", detalló al portal argentino.

Trueno también seguiría los pasos de Wos, quien viene destacando en la música. El joven oriundo del barrio de La Boca, en Buenos Aires, comentó anteriormente que le interesa mucho el tema de ser un artista completo y que, con respecto a las batallas, “ya no le llena insultarse con otro en el escenario”. Los siguientes meses serán claves, tanto para el muchacho de 17 años como para el cantante de ‘Canguro’.