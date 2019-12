La FMS España podría no estar definida. Chuty, uno de los más grandes exponentes de freestyle en habla hispana, declaró en su Instagram que advirtió lo que podía suceder con Zasko (su rival para la jornada 8), pues iba a coincidir su participación en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019 con la penúltima fecha en la Freestyle Master Series.

“Todos me dicen que no tengo que dar ninguna explicación, tienen razón, pero igual la quiero dar. Le consulté a Zasko sobre su participación y me dijo que le daría prioridad a la Red Bull, pero cuando le comenté eso a Urban Roosters, me confirmaron que de todas maneras competiríamos en Barcelona”, aseguró el MC.

Hubo una opción de aplazar la batalla para el sábado 14 de diciembre en Sevilla, pero cuando se confirmó la participación de Bnet a la Final Internacional del 30 de noviembre, esa posibilidad se derrumbó. “Es imposible anular dos batallas de cinco, me dijeron. Hasta el mismo día de competencia me aseguraron que el duelo se daría, pero era la 13:00 y no teníamos mayor dato de Zasko”, comentó Chuty.

Asimismo, aseveró que el campeón de Red Bull Batalla de los Gallos España estaba en su derecho de no ir, pues tenía una competición durísima un día antes, pero le molestó que la falta de anticipación por parte de la organización haya embarrado las cosas. “Yo dije que no quería aceptar los 3 puntos. No tengo ninguna responsabilidad y culpa, pero me sabe mal que alguien vaya pagando su entrada para ver lo que vio el domingo”, apuntó.

"Estuve dos meses detrás de Zasko y de Urban, lamento la actitud, creo que no se han portado bien. Vengo viviendo con esa presión", sostuvo Chuty.

Finalmente, volvió a puntualizar el hecho de que sería injusto ganar un campeonato de esta manera. Esto es la FMS, van 3 temporadas, se ha trabajado mucho. No quiero que una liga se defina así, mi punto de vista. Por mi parte, quiero que se dé la batalla. Que se malogre la liga por una ausencia como la de Bnet, no me va. Nadie se lo merece. Es mi total intención, espero que Urban Roosters acepte. El bien en conjunto está por encima de todo”, cerró el bicampeón de la Freestyle Master Series España.