Pareciera que todo quedó consumado con esta radical decisión de Urban Roosters, pues la empresa organizadora de la Free Master Series lanzó un comunicado en el que señala que tanto Bnet como Zasko (ambos fueron los representantes de España en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos) no podrán reponer sus batallas y de esa forma se quedaron con tres puntos menos.

El vigente campeón de la Internacional de Red Bull 2019 se iba a enfrentar a Walls, mientras que el campeón de la nacional de España batallaría contra Chuty, puntero de la FMS España. Con esta confirmación, Bnet queda a tres unidades de Chuty a falta de una sola jornada, mientras que Zasko se encuentra relegado al último puesto. Cabe resaltar que los duelos eran: Walls vs Bnet y Chuty vs Zasko.

Apropósito de esto, Urban Roosters manifestó lo siguiente en base a lo sucedido: “Tanto en Urban Roosters como en FMS no somos responsables de la ausencia de los competidores Zasko y Bnet, ya que fue una decisión unilateral de estos dos competidores el no acudir a la fecha de FMS Barcelona y comunicárnoslo sin casi margen de reacción. Atendiendo al reglamento de FMS, Walls y Chuty recibirán de forma directa los 3 puntos ante la no presentación de sus rivales, los 4 recibirán una media de los puntos acumulados de Batalla (PTB) que lleven hasta este momento y será considerado como falta muy grave”.

Asimismo, mencionaron que se intentó suplir las bajas de la mejor manera. La fecha 8 que tuvo como sede a la ciudad de Barcelona, presentó las tres batallas confirmadas, una exhibición entre Sweet Pain vs MNAK y dos presentaciones, precisamente de Chuty y Walls.

“Desde aquí queremos agradecer y hacer mención especial al público que estuvo presente y apoyando el show durante todo el evento pese a lo ocurrido. También queremos agradecer a los freestylers, jurados, host y DJ, que dieron la cara pese a que muchos se viesen afectados deportivamente por la ausencia de sus compañeros, en especial a Chuty y Walls ya que fueron ellos los que no pudieron realizar sus enfrentamientos”, expresó en el comunicado la empresa organizadora de la FMS.

Finalmente recalcaron que, pese al ‘inconveniente’, UR agradece el “buen ambiente creado en la jornada” y reitera las disculpas del caso, en especial a los asistentes y a los dos MC’s que se quedaron sin batallar en la penúltima jornada.