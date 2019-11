Está en su ‘mambo’, como suelen decir los argentinos. Wos llegó a Madrid para disfrutar, para improvisar como siempre lo ha hecho, pese a que no viene compitiendo en la escena grande del freestyle actualmente. “¿Cómo estoy? Eso lo vamos a ver el sábado 30 de noviembre. Miles de factores influyen en el momento, pero yo me siento bien, estoy fresco”, explicó Valentín Oliva, nombre real del artista, previo a la gran Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

Pese a que la convivencia ha sido distinta a la de otros años, Wos se siente bien, está tranquilo. “Quizá no tuve tanta relación en esta Internacional porque es mi tercera vez; además, no veo a todos los de siempre, pero ahí estamos, con onda, ‘rancheando’ con los argentinos”, comenta sin desparpajo, fiel a su estilo.

Inevitable fue que le preguntaran por Aczino, pues con el mexicano ya tiene un clásico aparte. Aun así, Oliva no muestra mayor interés, pues su principal objetivo en este torneo es pasarlo bien y dejarse llevar. “No pienso en escogerlo, me cansé de sobre pensar las cosas. Quiero freestyle, yo sé que la batalla con Aczino tiene un condimento, pero no estoy pensando en él. Nadie sabe lo que puede pasar, tal vez nos cruzamos en primera o ni me lo cruzo”, detalló ‘Wosito’.

¿El éxito de su música lo llevará a dejar el freestyle?

Wos lo tiene claro: la música es su prioridad. En menos de un año, el artista argentino la viene rompiendo con temas como ‘Canguro’, ‘Melón Vino’ o ‘Luz Delito’. “La parte musical es algo que vengo disfrutando muchísimo, más que el freestyle”, confiesa Valentín.

Aun así, no le cierra la puerta a esta disciplina que le ha dado tanto en la cultura del rap y el hip-hop. “Definitivamente todo lo que me está pasando con la música me lleva a pensar que el freestyle puede ser una etapa cerrada para mí, pero cuando improviso lo hago con muchas ganas, intento dar todo de mí. Igual, no niego que poco a poco siento que me voy despegando de eso y encaro mucho más el ámbito musical”, sentenció el actual campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.