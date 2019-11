Uno de los artistas que revolucionó el freestyle en habla hispana es Arkano. El exfreestyler y ahora juez de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos ha tenido unos últimos días muy movidos, pero manifiesta que era lo que buscaba. “Me lo esperaba. Quería generar debate y discusión alrededor de todo lo que he hecho. Creo que era hablar y polemizar sobre los valores de éxito”, detalla ‘ARK’, quien realizó una campaña de intriga -al menos polémica- para el lanzamiento oficial de su single “No me sale”.

Fue consultado sobre la comparación respecto al ambiente en el freestyle frente al del ámbito musical. “Bueno, al final sí ves cosas tóxicas en ambos mundos, pero también muchísima luz. Lo que ves es tan solo un reflejo de la realidad, en general", agregó el excampeón Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos en Chile 2015.

Asimismo, el músico se explayó sobre la posibilidad de que esta cultura de un paso más para seguir consolidándose. “¿El siguiente paso para el freestyle? No sé, podría ser llegar a la televisión, un medio de comunicación masivo, para que así llegue a más gente. Pero habría que reflexionar si realmente es necesario que dé ese paso”, explicó Arkano.

¿A qué hora es la Red Bull Internacional 2019?

La Red Bull Batalla de los Gallos 2019 empezará a las 19.30 p.m. en España y a la 1:30 p.m. en Perú. El horario de transmisión EN VIVO varía según el país en que te encuentres. Conoce la hora en que se desarrollará este evento según las distintas naciones de Latinoamérica:

Argentina : 15:30 p.m.

Bolivia : 14:30 p.m.

Brasil : 15:30 p.m.

Chile : 15:30 p.m.

Colombia : 13:30 p.m.

Costa Rica : 12:30 p.m.

Cuba : 14:30 p.m.

Ecuador : 13:30 p.m.

El Salvador : 12:30 p.m.

Estados Unidos : 14:30 p.m.

Guatemala : 12:30 p.m.

Honduras : 12:30 p.m.

México : 12:30 p.m.

Nicaragua : 12:30 p.m.

Panamá : 13:30 p.m.

Paraguay : 15:30 p.m.

Perú : 13:30 p.m.

República Dominicana : 14:30 p.m.

Uruguay : 15:30 p.m.

Venezuela: 14:30 p.m.

¿Cómo ver la Red Bull Batalla de los Gallos ONLINE?

Este imperdible torneo podrá seguirse a través del canal de Youtube de Red Bull TV. También podrás seguir todas las incidencias de la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos a través de La República.

¿Cuánto dura la Red Bull Batalla de Gallos?

El combate entre los improvisadores es arduo y de largo aliento. La duración de estas finales internacionales suele extenderse entre las 3 horas a casi 4 horas.

¿Quiénes competirán en esta Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos España 2019?

Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos 2019 EN VIVO: participantes

– Wos (Argentina)

– Aczino (México)

– Valles T (Colombia)

– Jokker (Chile)

– Lobo Estepario (México)

– Zasko (España)

– Carpediem (Colombia)

– SNK (Costa Rica)

– Tito MC (Cuba)

– Chang (Venezuela)

– Franco (Uruguay)

– Litzen (Perú)

– Yartzi (Estados Unidos/Puerto Rico)

– Trueno (Argentina)

– Bnet (España)

– Jaze (Perú)

Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2019 EN VIVO: Jurado oficial

Red Bull Batalla de los Gallos 2019 confirmó a los cinco jueces que impartirán justicia con sus veredictos en la Final Internacional a disputarse en España este sábado 30 de noviembre en el ‘Wizink Center’ de Madrid, España.

Arkano (España), Dtoke (Argentina), Jony Beltrán (México), Omega el CTM (Chile) y Maikel Delacalle (España) serán los expertos que tendrán la responsabilidad de escoger al nuevo campeón internacional.