Acaba de salir campeón por primera vez del torneo más importante de freestyle en habla hispana, pero le queda un sabor agridulce. Bnet confesó en la post sala del evento de Red Bull Batalla de los Gallos que pese a esta hazaña que logró en su país, no queda satisfecho con su performance.

“Debo reconocer que no me quedo del todo contento con mi actuación el día de hoy. Tuve que sacrificar muchas cosas, mucho de mi esencia, por los formatos que presentó el torneo. Igual, no me quedo con ganas de nada, enfrenté a los mejores y las cosas se dieron bien para mi”, admitió el joven hispano que se corona en la Internacional por primera vez.

En diálogo con Serko, uno de los presentadores del evento, manifestó que se encuentra muy tranquilo. “Lo estoy llevando con calma, creo que es mi manera de sobrellevar las cosas, pero dentro de todo contento. No tengo mayores expectativas de llevarme trofeos haciendo esto, pero creo que era algo que le debía a mi ‘yo’ del pasado, para él va dedicado y para toda la gente que ha estado ahí, apoyándome”.

“¿El rival más duro? todos lo son, pero creo que Valles T, incluso considero que debieron dar una réplica al final. Disfruté del evento en general, no de alguna ronda en particular, todo como conjunto me transmitió buena sensaciones”, admite a Serko el joven campeón de Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019.

Además, se dio tiempo en dedicarle unas líneas a todos los que creen en él y lo ven como un exponente del rap real en esta escena. “Yo improviso con la mente en blanco, no he inventado nada, creo que lo importante es llegar a donde queramos llegar haciendo lo que nos nace”, detalla. Asimismo, envió un mensaje de aliento para todos sus compañeros y aficionados. “Lo que tú tienes no te lo puede quitar nadie, así sea con o sin cinturón. Solo tienes que creer en ti, solo tú sabes lo que vales y lo que eres”, expresó Bnet.

¿Cuántos españoles se han quedado con el titulo de campeón de Red Bull Batalla de los Gallos?

Con Bnet, ya son 6 los gallos que se quedaron con el máximo galardón del freestyle en habla hispana. En el año 2006, Rayden -en Bogotá, Colombia- dio inicio a esta supremacía de MC’s hispanos en quedarse con el cinturón de campeón. Tres años después, le tocó a Noult, precisamente de local. Tras un largo parate, llegó Invert y en 2014 se coronó en Barcelona. En 2015 y 2016, Arkano -en Chile- y Skone -en Perú- se llevaban el título para España, respectivamente. Pasaron tres años para que la presea más deseada en el freestyle iberoamericano vuelva para el país ibérico, de la mano de Bnet en Madrid.

"Vuelvo como reserva y me voy como campeón", fue la última barra que tiró el MC antes de proclamarse en Madrid. Crédito: Red Bull

Así va el ranking histórico de gallos campeones del máximo certamen de freestyle en habla hispana

Frescolate - 2005 (Puerto Rico)

Rayden - 2006 (Bogotá)

Link One - 2007 (Caracas)

Hadrián - 2008 (México)

Noult - 2009 (España)

Dtoke - 2013 (Argentina)

Invert - 2014 (España)

Arkano - 2015 (Chile)

Skone - 2016 (España)

Aczino - 2017 (México)

Wos - 2018 (Argentina)

Bnet - 2019 (España)