Sorprendió con sus declaraciones. A menos de 24 horas para la gran Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos España 2019, el reconocido freestyler colombiano Valles T admitió que esta Internacional en Madrid será su último torneo en el mundo de las batallas.

“Definitivamente seguiré en el mundo de la improvisación, pero desde otro punto, con otros formatos. La verdad no sé qué locuras haga, pero seguiré con el freestyle, aunque no con las batallas”, afirmó el MC.

Aun así, Camilo Ballesteros –nombre real del rapero cafetero- se mostró feliz y con mucha motivación para afrontar lo que será su último gran torneo de Red Bull. “Estoy con más calma, pero con más ganas que la última vez”, manifestó.

“Me siento con más madurez, vengo a representar a mi bandera una vez más. Quiero que los colombianos se sientan identificados, pero no por un posible trofeo, si no por lo que Carpediem y yo vamos a representar en el escenario”, expresó el oriundo de Cali. Por su parte, el otro freestyler colombiano, Carpediem –actual campeón nacional de Colombia- expresó su alegría por vivir su primera Final Internacional. “Estoy disfrutando mucho el viaje, llenándome de recuerdos. A estas alturas no hay gran entrenamiento que valga, solo lo rapeado antes”, confesó.

Ambos raperos consideran que lo idea es evitar a los locales, más que a cualquier otro rival. “Quiero enfrentarme a los mejores, quisiera ir contra Wos, Aczino o Jaze, pero más adelante, y evitar a los españoles en primera, reveló Valles T.

"Seguiré vinculado al freestyle, pero no desde las batallas", confirmó Valles T. Créditos: Red Bull

¿Qué pasó con la FMS Andes?

A propósito del último tercer puesto en la Final Internacional 2018 en Argentina, el improvisador reveló un dato que sorprendió a más de uno cuando el enviado especial de La República le preguntó sobre la posibilidad de una FMS Andes.

“La FMS Andes ya estaba casi confirmada, pero los peruanos reclamaron su espacio, lo cual me parece bien, así que al parecer tendremos que esperar para ese torneo”, explicó Valles T.

“Es posible que se de en el 2021, pero dudo que yo esté, si se daba para inicios de este 2020, sí hubiese estado. Incluso Akapellah quería entrar a la FMS Ándes. Veremos qué pasa en el futuro con ese proyecto”, cerró Ballesteros.