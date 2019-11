A tan solo dos días de la gran Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, nuestros dos representantes peruanos para la histórica cita hablaron en exclusiva con La República. Jaze y Litzen se mostraron algo inquietos, pero con muchas ganas de dejar la bandera peruana en lo más alto del freestyle internacional.

“Estoy nervioso, tengo algo de temor por fallar, pero es algo que siempre pasa, poco a poco me iré sintiendo más tranquilo”, admitió Litzen, actual campeón nacional de la Red Bull Perú 2019. Jaze, quien entró por votación del público, se siente afortunado por ser parte de este magno evento. “Estoy muy agradecido con la gente que votó por mí, pese a que yo no estaba muy convencido del todo de esto, pero me di cuenta que conmigo sería un representante más para el país, eso deja el free peruano muy bien parado”, contó

Ambos tuvieron un vaivén de emociones, pues la inclusión de un nuevo peruano en el torneo más importante de freestyle en habla hispana cambia la ecuación. “Me puse muy feliz al oír que Jaze estaría en la Internacional de Red Bull. Es una gran oportunidad, tanto para él como para el país”, declaró el joven trujillano.

Para el exMC Mochila, la idea es que ambos raperos puedan evitarse. “Tenemos que estar en llaves opuestas, para enfrentarnos en una hipotética final”, comenta Jaze. “Quiero que todo sea casual, no hay estrategias en este sentido, pero la idea es evitar a los locales en primera, aun así, voy a rapear para ganarle a quien sea”, completó. Litzen piensa igual, hasta se atrevió a decir en qué fase, como mínimo, quedaría. “Preferiría que me elijan antes de elegir. Todos son campeones, son fuertes rivales para cualquiera. Busco quedarme en semifinales como mínimo, para que otro peruano pueda estar en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2020”, manifestó.

Finalmente hablaron sobre dos temas muy importantes y de interés general: la “maldición” de Aczino y el público español. Para Juan Carlos Iwasaki, aka Jaze, haberse enfrentado a Aczino en primera el año pasado -como viene sucediendo a los MC’s nacionales- le sirvió bastante para ser lo que es ahora. “Para mi es genial, aprendes muchísimo, pues es el mejor del mundo. Muchos freestylers no han competido contra él, yo tuvo la oportunidad de enfrentarlo varias veces y es una dicha”, expresó el joven rapero.

Mientras que Gustavo Guevara, más conocido como Litzen, no escondió su emoción por demostrar toda su habilidad en una plaza como la española. “Me gusta mucho el público español, creo que acá podré estaré más libre, como si estuviese en plaza, tal vez podré mostrar más técnicas y rimas con doble sentido. Creo que acá ven todo el panorama, ya tengo ganas de soltar todo en la tarima”, vociferó el campeón peruano a menos de 72 horas para la gran Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019.