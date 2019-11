Tras un día entero en el ojo de la tormenta, Arkano salió a aclarar, por medio de sus redes sociales, que el video en donde se lo ve bebiendo semidesnudo en una habitación y mordiéndole las nalgas a una mujer era parte de una campaña de intriga por su nuevo single.

“No me sale” es la nueva canción que ‘ARK’ lanzó el día de hoy 29 de noviembre. Tras la polémica que lo llenó de críticas, el actual jurado para la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos salió a explicar en su Instagram –en un video que denominó ‘Vaya liada’- que solo un puñado de sus seguidores preveían lo que se venía. “Muy buenas, ¿qué tal? Vaya locura, por lo que he visto hace poco sigo siendo Trending Topic (TT) por la liada de los dos últimos días. Algunos ya se lo olían, cuando subía los primeros vídeos: habéis estado listos ahí”, manifestó Arkano.

Este nuevo proyecto, en palabras del artista, busca que se reflexione sobre los valores del éxito, en especial por todo lo que nos dicen que tenemos que seguir, lo que hay que lograr para triunfar.

“Es una auténtica locura. He leído los titulares: abuso sexual, como que me retiran de la Final Internacional de la Red Bull... Nada, todo es mentira”, afirma el músico. “Fue una campaña previa y muchísimas gracias porque son más de 200.000 visitas en las primeras 12 horas. Espero que os haya molado la idea", completa.

Lo que es cierto es que muchísimas personas allegadas al freestyle, en especial su público, no conciben las formas recurridas por Arkano, así haya salido a aclarar de qué se trataba. Fue una jugada de alto riesgo y, al parecer, el excampeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos tendrá que aceptar lo que le toque de ahora en adelante