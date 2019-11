Tuvieron que pasar 13 años para que la República Oriental del Uruguay vuelva a competir en el torneo más importante de improvisación en habla hispana: la Red Bull Batalla de los Gallos. El país del Río de la Plata contará con Franco, un MC “multifacético”, como él mismo se cataloga.

Franco Ghetti, aka Franco, ganó la 3X Freestyle en Montevideo, lo que le valió para clasificarse a la Final Internacional 2019 en Madrid, España. Obtuvo el galardón tras vencer a su gran amigo Hammer en la final, pero no todo era color de rosa para él. “Venía de malos resultados en diferentes competencias. Mi gente me alentó, pero lo que más me quedó fue que no perdiera mi esencia al rapear”, manifestó a un medio de su país.

“La realidad es que esto me lo tomaba como un trabajo, iba sobre exigido y no disfrutaba, hasta que cambié esa mentalidad e iba a las competencias a transmitir lo que sentía. Disfrutar el momento fue la receta perfecta”, contó el MC.

Tendrá que cargar el peso de 13 años sin freestyle, aunque él se muestra tranquilo y poco le interesa lo que se pueda decir de su desempeño el 30 de noviembre en el Wizink Center de la capital española. “El último fue R Loco, hace 13 años, pero eso a mí no me interesa. Yo vengo a representar a Uruguay y dar todo. Para que la gente vea que mi país tiene calidad y potencial para batallar contra cualquiera”, respondió el rapero en el segundo capítulo de La Previa de Red Bull.

Franco es consciente que el rap y freestyle en su país está avanzando a pasos lejanos frente a la gran mayoría de países sudamericanos, pues cuentan con varios competidores en alto nivel dentro de esta escena. Aun así, está dispuesto a demostrar que Uruguay puede ser potencia en el free y que tiene competidores que pueden ofrecer “batallones” contra el gallo que se plante al frente.

El rapero manifiesta que esta es “una forma de vida”, y que suele competir en plazas los viernes, sábados, domingos. Al acabarse la semana, los lunes arranca su otro modus vivendi. Al freestyler -y músico- uruguayo solo le queda demostrar en la tarima más dura y pesada del mundo que está para grandes cosas, en especial, para demostrar que su país puede destacar en esta escena.