Red Bull Batalla de los Gallos: Así llega Zasko, representante de España

El primer representante de España en la Final Internacional es Zasko. El ‘Rey de las Métricas’, como se cataloga, obtuvo su primera nacional en este año y clasificó a la final del mundo en el freestyle de habla hispana.

El gallo alicantino se destapó en este 2019 tras muchas participaciones poco felices para él en Red Bull. Zasko se impuso a Tirpa en octavos de final; posteriormente, en cuartos, se impuso a Errecé, rival de mayor fuste. En semifinales, batalló contra BTA, MC que suele llegar a instancias finales en los torneos de Red Bull Batalla de los Gallos España. La batalla final sería contra Sweet Pain, uno de las figuras del rap e improvisación underground del país ibérico. Tras un duelo de aproximadamente 10 minutos, Zasko se impuso a su rival –sin réplica- y coronaba una actuación para la historia.

Pese a su gran logro en julio del presente año, el freestyler español llega a la Final Internacional 2019 como incógnita, pues no ha venido demostrando un nivel sobresaliente en los últimos certámenes en los que compitió. En la FMS España, se encuentra antepenúltimo, en la octava casilla, superando solamente a Force y BTA. En God Level All Stars 2vs2, haciendo dupla con Lit Killah, casi ni compitió, pues el rapero argentino fue quien se llevó todas las luces.

“Yo la primera batalla que vi fue un Piezas vs. Kid Masta hace mucho tiempo. Cuando lo ves no te da para pensar que eso puede ser improvisado. Das por hecho que será como un tema o algo así y después cuando te adentras en el mundo y descubres que es improvisado, lo flipas. Yo no me lo podía creer y por eso me dieron tantas ganas de practicarlo”, comentaba Zasko al medio español Los 40. Ahora el MC tendrá la gran oportunidad, como su compatriota e ídolo Piezas, de buscar una finalísima en el campeonato de Red Bull Batalla de los Gallos, lugar que le fue esquivo al legendario rapero ibérico.