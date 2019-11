Aczino en La Previa de Red Bull: “Voy contra Wos”

Una nueva previa salió a la luz. Red Bull Batalla de los Gallos produjo el segundo capítulo del segmento “La Previa” en el que presentará a cuatro freestylers de los dieciséis participantes en total que batallarán por el título mundial de la disciplina.

Fue el turno de Jaze, Aczino, Yartzi y Franco, quienes charlaban de sus sensaciones previo al gran evento de freestyle que se desarrollará en España tras cinco años de finales internacionales en América.

La conversación, en la que Serko Fu hizo de moderador, arrancó con las declaraciones de Franco. El MC uruguayo, quien representará a Uruguay –país ausente del torneo tras 13 años- comentó que no busca enfrentarse con algún rival en particular. “Es mi primera vez y vengo a dar todo, no tengo a alguien en mente para enfrentar”, manifestó el del Río de la Plata. Caso distinto a Jaze, pues nuestro representante peruano soltó que “estaría bueno competir contra alguien que no enfrentó en el pasado, por ejemplo, Bnet. “Quiero ir contra Bnet, no sé si en primera, pero es alguien que admiro y me gustaría enfrentar”, cerró ‘El Jazito’.

Aczino, fiel a su estilo, dijo de manera muy frontal que hará lo que el público le pida. “La gente quiere que me enfrente con Wos, así que, si me toca elegir y está libre, iré contra él”, afirmó el mexicano. Por su parte, Yartzi, MC puertorriqueño que representará a Estados Unidos, atinó a decir que evitaría a los españoles. “Los locales siempre son fuertes, sobre todo los españoles. Los trataría de evitar en primera, pero después, si tengo que elegir contra quien ir, lo decidiría en el momento”, argumentó.

Los cuatro raperos fueron consultados por Serko Fu sobre la clase de preparación que realizan previo a la cita internacional. Todos manifestaron que la única preparación que funciona es rapear y competir de manera constante, especialmente para no perder el ritmo. “También me gusta meterme a YouTube y ver los diferentes formatos que van saliendo para innovar las competencias, creo que es un plus saber eso antes de competir”, detalla Yartzi. Jaze, por su parte, confesó que no se ha preparado de ninguna manera especial para la Final Internacional. “Hace cuatro días que me enteré que participaría de esta competición, es increíble, pero aun así vengo con ritmo por todos los torneos en los que me he enfrentado”, ultimó.

Motivación y presión de un MC en una Final Internacional

Era una pregunta que se caía de maduro. “Aczino, ¿cómo se motiva un freestyler como tú que ha ganado absolutamente todo?, le preguntó Serko al mejor improvisador de México, a lo que ‘Mau’ le contestó: “Uno nunca llega a la cima, en ningún aspecto de la vida. Quiero seguir cosechando, pero también sembrar”, manifestó.

A Franco le consultaron sobre el peso que representaba volver a cargar la bandera uruguaya en un evento internacional de esta magnitud tras tantos años de ausencia. “El último fue R Loco, hace 13 años, pero eso a mí no me interesa. Yo vengo a representar a Uruguay y dar todo. Para que la gente vea que mi país tiene calidad y potencial para batallar contra cualquiera”, expuso el novel rapero.

"La gente quiere que vaya contra Wos y eso les daré", afirmó Aczino.

Un caso similar sucede con Yartzi, quien tendrá la gran responsabilidad de representar a dos países a la vez. “Para mí es un honor, una satisfacción representarlos. He tenido que salir de mi país, he tumbado la puerta, no existen casi eventos de élite en Puerto Rico. Siempre que se me dé una oportunidad, la intentaré aprovechar; además, da oportunidad para ayudar a ambos países que necesitan ese impulso para entrar en el mundo del freestyle”, ilustró el boricua.

Los cuatro MC’s se encuentran en diferentes posiciones y expectativas frente a la Final Internacional. Mientras que Franco espera debutar a lo grande, Yartzi, quien también hará su estreno en el certamen continental, va con mayor fuerza al tener una experiencia de años que lo respaldan. Jaze viene de un año pletórico en el freestyle, pues salió campeón mundial con el Team Perú en la God Level 3vs3 2019 y llegó a la final, tanto de Red Bull Perú como de God Level All Stars 2vs2. Aczino es el gran favorito a llevarse el cinturón, pues se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, reflejado en títulos como FMS México, Supremacía MC y God Level All Stars 2vs2.