Litzen, Bnet, Trueno y Chang conversaron previo a la Final Internacional

La clásica previa empezó. Red Bull Batalla de los Gallos inició su segmento “La Previa” con el primero de sus videos en los que presentará a cuatro freestylers de los dieciséis participantes en total que batallarán por el título mundial de la disciplina.

Fue el turno de Litzen, Bnet, Trueno y Chang, quienes conversaban de sus sensaciones previo al gran evento de freestyle que se desarrollará en España tras cinco años de finales internacionales en América.

La tertulia, en la que Serko Fu hizo de moderador, arrancó con las declaraciones Trueno y Bnet, en la que coincidían respecto al modo en el que afrontarán el certamen de improvisación. “Solo trato de disfrutar mi estadía por Madrid, nunca pienso mucho en cómo hay que afrontar el torneo, tampoco me preparo de alguna manera en especial. Creo todo hay que tomarlo tranquilo, no solo en el freestyle, si no en la vida”, comentó Trueno.

Bnet acompañó la idea del rapero argentino y manifestó que lo vive de una manera similar. “No pienso en la final internacional, hago mis cosas durante el día. Estoy disfrutando de esta experiencia, cuando llegue el sábado ya pensaremos en rapear, cuanto menos pensamos en eso, mejor”, completó el hispano.

El freestyle es al momento, como dice la palabra. Esa es la esencia que cada uno de los raperos mantiene para, llegada la cita máxima, puedan desempeñarse de la mejor manera, sin tener algo premeditado o preparado. “No hace falta entrenamiento, la única manera de mejorar en esto es hacer freestyle, propiamente dicho. Solo tienes que rapear y rapear, es eso, para mí”, manifestó Bnet, clasificado por quedar cuarto en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018, tras la baja de Shield Master de República Dominicana por un tema de visado.

PUEDES VER: MKS enfrentará a New Era en exhibición de FMS Perú

“Yo soy más analítico. Estuve preparándome fuerte en Medellín, en batallas de plaza, con el fin de entender cómo es esta escena, lo que ofrece semana a semana, hay muchos cambios y uno tiene que estar preparado para lo que sea”, admitió Chang, quien obtuvo el cupo en Venezuela derrotando, en una decisión más que polémica para muchos, a Letra.

“Me gustaría enfrentarme con Jaze”, dijo Litzen, quien no tuvo ningún reparo en admitir que le gustaría batallar contra su compatriota y remembrar la última final de Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2019, donde el joven trujillano obtuvo la victoria y se coronó campeón por primera vez. Asimismo, reconoció que el público español es su favorito, pues considera que no lo limita a ciertas actitudes o frases al momento de improvisar.

El público español: ¿Influye en algo a los freestylers al momento de rapear?

Como muchos saben, el público español es gente con una perspectiva más detallista en el tema del freestyle. Ellos esperan rimas más ingeniosas y mucha métrica para disfrutar del espectáculo. Para Litzen, en base a lo dicho antes, está claro que sí le permitirá desempeñarse de otra forma. Para Trueno, se trata de hacer lo que hace siempre, pese a que los españoles no valoren de la misma manera su flow como los latinoamericanos. “El público sabe apreciar la improvisación, los nuevos trucos, pero eso es en todos lados”, detalló el joven del barrio de La Boca.

Bnet, quien participará en la Final Internacional por segunda vez, tendrá el apoyo de su gente al ser local. “Uno no cambia su manera de rapear por el público, en todo caso, no debería ser así. Lo que para ti es correcto, está bien y si el público lo sabe interpretar, pues bienvenido”, sentenció el madrileño.