El perfil de Litzen, pequeño gigante de Trujillo

Un joven pequeño que prepondera la meditación interna. Eso significa Litzen, sobrenombre de Gustavo Guevara, MC trujillano que viene destacando fuerte en nuestro país. “Me puse Litzen porque quise juntar dos palabras que muestran quien soy. Lit de pequeño (little), porque lo soy y Zen por meditación interna, pues soy muy apegado a la doctrina del budismo”, explica Guevara.

La paz y tranquilidad la deja afuera del escenario. Una vez que sale a competir, se transforma, pero es algo totalmente natural, comenta Litzen. “Ningún rapero es, en su vida cotidiana, como se muestra en la tarima. Todos somos distintos en las batallas, es normal transformarse ahí arriba, porque tienes que dar todo”, completa.

El trujillano empezó en la cultura del freestyle casi sin querer. Pese a ser muy fan del rap y el hip-hop, no se imaginó ser un referente en la actualidad. Sus gustos por la música lo llevaron a caer en el mundo de la improvisación. “La historia es larga. Yo entré a la música escuchando mucho rap, sobre todo en inglés, se me daba por escribir canciones. Una vez en el colegio, saqué un tema con unos compañeros, la cantamos con una base de rap y a la gente le gustó”, detalla el joven de 19 años.

A partir de eso, las oportunidades empezaron a aparecer. “Un amigo me comentó que había un evento de rap en Trujillo, me sorprendí porque no sabía que este movimiento era fuerte ahí. Fui con unos amigos y participamos. Mi primer a.k.a fue Proletario, porque así se llamaba un disco de Pedro Mo que me encantaba. Y lo más gracioso fue que mi primer filtro en el torneo fue Jota, que llegaba de ser campeón nacional de Red Bull, así empecé en el freestyle”, cuenta Litzen.

A propósito de Jota, aprovechó en comentar que Trujillo es tierra de freestyle. “Creo que es la meca del freestyle peruano. Si no, mira de dónde salió el único bicampeón de Red Bull Batalla de los Gallos”, argumenta. Pese a que se trata de una ciudad en el norte del país, Litzen entiende que para que el mundo de la improvisación siga creciendo en el Perú, se tiene que empezar a focalizar el talento en todas las demás ciudades. “Se trata de descentralizar un poco más el rap y el freestyle. Hay mucho potencial en provincia, en las plazas de cada ciudad. Solo falta un empujón para empezar a crecer fuera de Lima”, explica Gustavo.

FMS Perú y God Level

“La organización de FMS Perú no tuvo ningún acercamiento conmigo, no me dijeron absolutamente nada”, dijo Litzen de manera muy frontal. Aun así, el representante de Perú en la Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 entiende que por un tema de tiempos y calendario su presencia en el certamen producido por Urban Roosters tendrá que esperar. “Urban Roosters es una empresa muy seria, ellos tenían el calendario completo desde hace meses, con todas las fechas programadas, pero espero poder estar el año que viene”, agrega.

Respecto a la God Level All Stars World Edition 2020 que se realizará en Chile, México y España, el trujillano no pierde las esperanzas, pero siente que no podrá demostrar sus habilidades en el campeonato internacional. “La dupla nacional está confirmada, competirán Jaze y Nekroos. Puede ser que haya una pareja peruana más, pero estoy tranquilo, vamos a ver”, replica el campeón nacional 2019.

Litzen tendrá su primera gran chance en una Final Internacional de Red Bull.

El calendario freestylero para el 2020 viene fuerte. Litzen tiene una gran vitrina en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos España 2019 y, de irle bien, podrá dar un gran salto para participar en los certámenes más importantes de la improvisación iberoamericana. Pero lo más importante es que Perú podrá sumar un representante de peso más para seguir en la cúspide del freestyle, movimiento que sigue creciendo y que no tiene techo.