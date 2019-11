Venezolano podría competir en la FMS Perú

Queda solo un lugar para la FMS Perú, formato internacional que se estrenará en nuestro país. Lo paradójico es que dicho espacio puede estar reservado para un gallo foráneo. Se conoció que Lancer Lirical, freestyler de Venezuela, luchará por obtener el cupo libre que completará a los 10 raperos que participarán del certamen organizado por la empresa española Urban Roosters.

En el año 2017, Lancer ya había declarado que buscaba participar en la Red Bull Batalla de los Gallos Perú, pues se encontraba viviendo en nuestro país. Dos años más tarde, la oportunidad de competir en un certamen de freestyle en el Perú es real.

“Estoy pensado en presentarme en Perú. Si me dan la oportunidad, quiero participar aquí. No está en mi mente participar en Venezuela, porque lo que ha sucedido en Red Bull Venezuela con los campeones, como Inmigrante, no me gustó. A él en primera ronda le tocó con un chico llamado Gaviria el año pasado y para mi ganó Inmigrante muy muy claro. No quisiera que me pasara eso, porque le haría mucho mal a mi carrera. Para mi Inmigrante es el mejor batallero de Venezuela. Ahora estoy viviendo en Perú y espero que me dejen participar acá”, declaró Lirical al portal El Estilo Libre en el 2017.

No sería la primera vez que el venezolano participe en una FMS foránea, pues ha tenido la oportunidad de presentarse en México, donde se encontraba disputando en ascenso a la FMS México. Asimismo, tuvo la chance de competir en exhibiciones en dicho torneo, donde se enfrentó a los mejores freestylers del país azteca.

Lancer Lirical batallará contra otros quince gallos incaicos por el cupo final a la FMS Perú el domingo 1 de diciembre. Los raperos confirmados son los siguientes: LATERAL - SKILL - ENZO - LEGAL - ZIKA - PAPICHA - DIEGO - FAVE - CLAVE - CHEMEX - LANCER LIRICAL (VENEZUELA) - RMC - XPLAIN - PISTOLAS - BLAXIMENTAL – LEO

Queda un cupo para la FMS Perú 2019. Se disputará el domingo 1 de diciembre.

Asimismo, se confirmaron los emparejamientos para los Octavos de Final del certamen, que están dispuestos de esta manera: - ENZO vs LEGAL - FAVE vs ZIKA - LANCER LIRICAL vs BLAXIMENTAL - SKILL vs CHEMEX - RMC vs LEO - PAPICHA vs CLAVE - PISTOLAS vs XPLAIN - LATERAL vs DIEGO