Litzen: “Cumplí mi sueño desde que soy freestyler y ahora voy por otro”

Trujillo es cuna del freestyle peruano. Tras la gran aparición del bicampeón de Red Bull Batalla de los Gallos en Perú, Jota, otro hijo pródigo de la ciudad norteña impone su presencia en la escena del freestyle nacional. Con tan solo 19 años, Gustavo Guevara, aka Litzen, ya tiene un cinturón que lo respalda.

El joven rapero será nuestro representante en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2019 a disputarse el próximo 30 de noviembre en Madrid, España. Litzen considera que está preparado, pues ya estuvo puliendo una de sus grandes falencias: el miedo escénico. “Si alguien ha visto mis batallas en la última nacional de Red Bull, pudo observar que me puse a saltar por todos lados, pero eso son puros nervios. Por eso es que me metí a varias competiciones en tarima, para ganar más presencia y perder el miedo”, detalló.

Pocos son los privilegiados en disputar por primera vez un torneo de tal magnitud como la Red Bull Batalla de los Gallos y ganarla. “Cumplí mi sueño desde que soy freestyler –aproximadamente desde hace cuatro años- pero ahora toca otro. Espero llegar, al menos, hasta semifinales para dejarle el cupo a otro compatriota en el 2020”, explica Litzen, quien participará en su primera Internacional.

Es humilde, pero no ingenuo. El trujillano está convencido de que no elegirá a Aczino, y espera que el mexicano no lo escoja a él. “Me gustaría batallar con todos, pero no elegiría a Aczino, sobre todo porque desde el 2016, en octavos, los peruanos se enfrentan a él. Estaría bueno tener enfrentamientos con raperos de otras nacionalidades, quisiera algo distinto”, manifiesta el campeón nacional.

Precisamente, Litzen considera que junto al freestyler mexicano, hay cuatro gallos más que parten como favoritos. “Los dos locales (Zasko y Bnet) por estar en casa, Wos, que es el último campeón y Valles-T, que siempre es fuerte y quedó tercero el año pasado”, agrega. Pese a los nombres pesados, Gustavo no se achica. Siente que puede dar un plus, pues se encontrará con un público distinto, que valora, según él, otras características en el free a comparación de los países sudamericanos. “El público español es más abierto de mente, por algo España es potencial en el rap mundial. Creo que me sentiré con mucha libertad al momento de utilizar ciertas temáticas y palabras. El ingenio lo valoran mucho más”, cierra.

La Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 se llevará a cabo en el Wizink Center de Madrid el sábado 30 de noviembre. El magno evento empezará a las 19:30 de España o 13:30 hora peruana.

*Pueden ver la entrevista completa a Litzen en el Facebook de La República.