Red Bull Final Internacional 2019: Así llega Trueno, representante de Argentina

Trueno es uno de los freestylers del momento en Argentina. Tras demostrar una gran mejoría en las batallas, el joven rapero canalizó los buenos momentos en títulos, especialmente en la Red Bull Batalla de los Gallos, torneo en el que debutó este 2019 y que finalmente obtuvo el título en el último enfrentamiento vs Wolf.

Mateo Palacios, aka Trueno, es hijo del MC Pedro Peligro, reconocido en la escena del rap y hip-hop bonaerense. El adolescente empezó a rapear de muy niño, pero fue recién a la edad de 14 años cuando pudo demostrar sus habilidades en la ACDP Zoo Junior, certamen donde se llevó el trofeo tras derrotar a Naim en la final. Meses después disputó un torneo de freestyle organizado por la reconocida marca Vans, donde quedó cuarto. Posteriormente le tocó viajar al exterior, específicamente a Perú para disputar la Supremacía MC, en donde se quedó en semifinales, tras derrotar en cuartos de final al rapero mexicano Dominic.

De ahí en adelante Trueno creció en el mundo de la improvisación, pero nunca pudo ser constante en su free. Le llegó el momento de demostrar toda su capacidad en El Quinto Escalón, torneo histórico del freestyle underground en la Argentina. Tuvo altas y bajas, pero se dio el gusto de competir en La Final de El Quinto y de ser parte de la segunda batalla de gallos con más vistas en la historia: “Trueno y Underdann vs Klan y Replik”, con casi 30 millones de reproducciones en YouTube.

Del 2017 en adelante, lo importante empezó a llegar. Salió campeón de Cruce de Campeones, venciendo en la final a Cacha. Al año siguiente sacaría algunos temas musicales y empezaría a demostrar todo el flow y técnicas que ya le conocemos.

En este 2019 se consolidó en la FMS Argentina, tras un paso poco auspicioso en el certamen organizado por Urban Roosters en el 2018. El presente año le ha caído de maravilla a Mateo, pues participó de la God Level 3vs3, donde acabó tercero con el Team Argentina y en la God Level All Stars 2vs2, en la que llegó a la final en la primera fecha, en Argentina, con el MC Letra de Venezuela. Sin duda de sus mejores años en el freestyle, coronado con el título de la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2019, presea que le permitirá competir en la próxima Internacional que se avecina en unos días y que tiene como sede a la ciudad de Madrid.

Tuvo un polémico enfrentamiento contra Stuart en los Cuartos de Final de la Red Bull Argentina 2019.

Las mejores rimas de Trueno en el 2019

“Nunca dijiste que vos descendiste y que no te ganaste este lugar, así que rapea como se debe maric*n de mierd* y deja de llorar. Cu-anto tiempo me quieren dar en todas las fechas, cuan, cuan, cuan-to, me quieren dar a mi, pero solamente pego sospechas, cuan-to estilo me quieren venir con este flow que te mata y te acecha, cuan-to rapero voy a mandar para la salida, tranquilo que la tenés derecha”, Trueno a Nacho en la FMS Argentina 2019.

“¿Contra el profesor Xavier? ¿qué me querés contar? Tengo flow en serio cuando estoy en el altar, cuando los truenos empiezan a estallar, todas tus campanas dejaron de sonar”, Trueno a Klan en la FMS Argentina 2019.

Trueno se encuentra en el quinto puesto de la actual FMS Argentina 2019.

“Y ahora, les voy a hacer gráfica la carrera de este incapaz. Se quiere hacer el Pacífico, podés nadar lo que quieras, pero o-sea-no ganás”, Trueno a MKS en la Red Bull Argentina 2019. (temática globo terráqueo)

“Vos sos un bolud*, vos decime qué sabes, yo nunca yo lo dudo, porque tengo la clave, soy el número uno, no sé qué a vos te cabe, viene a cantar agudo, pero termina grave”, Trueno al Team Venezuela en la God Level 3vs3 2019.

“¿Qué esta competencia se la lleva un Mansilla? ¡Vamos! Si a vos solo te a-man si lla-mas a tu hermano”, Trueno a Wolf en la Final de la Red Bull Argentina 2019.