Red Bull Final Internacional 2019: Así llega Wos, representante de Argentina

Lo de Wos puede ser una incógnita, aun así, nadie puede negar que siempre ha mostrado un nivel superlativo en batallas importantes. El joven músico no participa oficialmente en una competencia de freestyle desde la God Level 3vs3 en junio del presente año, cuando quedó en el podio con el Team Argentina al quedarse con el tercer puesto.

Valentín Oliva, aka Wos, es el actual campeón Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. En la final disputada el año pasado contra Aczino en Buenos Aires, el ‘Wosito’ se quedó con el cinturón y se convirtió en el segundo argentino en lograr dicha hazaña tras Dtoke en el 2013, también en tierras gauchas.

A sus 21 años, Oliva ha podido participar en muchas competencias de freestyle y ganar trofeos que lo colocan como uno de los mejores del continente. En 2016 empezó su camino como campeón, cuando obtuviera el título de El Quinto Escalón 2016 destronando en la final a Klan, duelo que fue uno de los clásicos del torneo under por excelencia en Argentina.

Fue recién en 2017 cuando Wos debutó en la Red Bull Batalla de los Gallos y, en pleno estreno, se coronó como campeón nacional, ganándole –nuevamente- a Klan en una etapa definitoria. Tras ello, llegaron dos fuertes caídas, pero al fin y al cabo aprendizajes para lo que le depararía el futuro. Llegó a la final de El Quinto Escalón, torneo que llegaría a su fin, contra Dtoke y perdió tras una larga batalla. Mientras que en la Final Internacional de Red Bull enfrentó a Aczino en Ciudad de México, en la que también se fue derrotado.

2018 fue el año de redención y coronación total para Wos. Fue campeón de la Fu**king King en Córdoba y de la Double AA de Argentina, frente al puertorriqueño Yartzi. El plato fuerte sería la nueva Internacional de Red Bull, pues era su revancha contra Aczino y de local. Venció a ‘Mau’ y se convirtió en el gallo más joven en ganar el título en la historia del torneo. Cerraría con broche de oro aquel año al ganar la Freestyle Master Series (FMS) de su país, torneo que se presentaba como gran novedad en el mundo de la improvisación en Iberoamérica.

En lo que va del 2019, Wos participó de la FMS Argentina, pero decidió retirarse del campeonato para dedicarse de lleno a la música. También fue parte del Team Argentina para la God Level 3vs3 2019 en la que quedó tercero. Tras esa aventura, Wos no volvió oficialmente a las tarimas, pues se bajó de la God Level All Stars 2vs2 2019, en la que iba a participar con el chileno Teorema.

Bajo ese panorama, el regreso de Wos a las batallas puede dejar cierta sensación de incertidumbre, pero por su estilo no habrán dudas de que dejará el alma en el escenario para buscar lo que ningún gallo hasta la fecha pudo lograr: ser bicampeón de la Internacional.

Wos conquistó la Final Internacional de Red Bull con 20 años de edad.

Algunas de las mejores rimas de Wos en el último tiempo:

“Dice que me gana, yo no lo escucho, si me gana igual no me va a cambiar mucho, aunque pierda esta gente se va a llenar de orgullo, esa es la diferencia entre mi país y el tuyo”. Wos a Aczino en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018

“¿Resentimiento? No me confundo, ¿quién es el que no salió campeón del mundo? ¿quién es el que no pudo ser como el Wos? y que a falta de flow, se le quedó la voz”. Wos a Papo en la FMS Argentina 2019

“¿Vendido de qué? yo vivo de este cypher, tengo estilo muy bueno, lo muevo, te juro que vas a quedarte sin aire. Hablan de mi siempre los falsos freestylers, porque si hablan de ellos no los quiere escuchar nadie". Wos con Team Argentina en la God Level 3vs3 2019.

“Yo sí soy de los mejores, vine a México y fui de los subcampeones. Con Aczino disputando cinturones, él (Dóminic) cagado de miedo perdiéndose los aviones”. Wos con Team Argentina en la God Level 3vs3 2019.

“Tengo flow lingote, qué acote, hoy no es distinto, la cara te pinto como en la Red Bull, FMS y en El Quinto. King Kong, ese soy yo, put* cag*n. Moriste, te fuiste por ser un bocón, yo rimo un montón. Una rima de esta tonelada nada te manda para el cajón. Otra tonelada de ron, otra vez me voy a tomar ese licor. Quiere pararme, me siento gigante, yo voy adelante, me dicen King Kong. Creo que se fue, que se fue, que ya lo maté. Ya lo arrebaté, van dos de estas, hey hijo de p*ta, las rimas ya las desgasté. Te pasé, esto es muy fuerte. Tengo freestyle, negro, no te salva la suerte. Esto es muy fuerte, soy Wos, a.k.a tu verdugo para siempre”, minuto libre de Wos en FMS Argentina vs Klan.